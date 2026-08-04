"Ha decidido parar": Atlante puso en duda la continuidad de David Ospina

Los aficionados de Atlante y los seguidores del portero colombiano sienten una creciente incertidumbre al ver que, a tan solo horas de su esperado debut en la Leagues Cup, David Ospina podría no jugar. El origen de la duda proviene de una recaída de la lesión que había sufrido Ospina al incorporarse a Atlante. Según Claro Sports, el arquero volvió a lesionarse y se alejó del debut, mientras el propio club, citado por ESPN Deportes, declaró que el portero “ha decidido parar”.

Esta complicación ha puesto en tela de juicio la continuidad del jugador en el equipo, justo antes de su posible participación en la competición. Miguel Herrera, entrenador de Atlante, ha expresado su escepticismo sobre si Ospina continuará en el plantel, una postura reportada por Mediotiempo antes del inicio de la Leagues Cup. Con la temporada en marcha y la ausencia del guardameta, el club deberá decidir si busca un sustituto temporal o espera una recuperación definitiva.

La pregunta que queda abierta es si Ospina optará por retomar su carrera o concluirla.