Posteriormente, EL PAÍS y El Economista añadieron que esta presentación sitúa a la industria militar como un nuevo motor para el crecimiento económico y un camino hacia la prosperidad del país, mientras que rfi.fr indicó que las fuerzas armadas consideran necesario este refuerzo con urgencia. La cobertura actual expone de manera complementaria el enfoque tecnológico y económico de la medida, sin registrar contradicciones directas entre los distintos reportes sobre la estrategia de defensa japonesa.