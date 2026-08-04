La petición que hizo un grupo de exguerrilleros a De la Espriella previo a su investidura presidencial

Un grupo de exguerrilleros en proceso de reincorporación y disidentes que ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo enviaron comunicaciones a Abelardo De la Espriella antes de su posesión presidencial. La Cneb envió una carta reiterando el compromiso con la paz, mientras que excombatientes del Valle del Guamuez y disidentes en la ZUT solicitaron respaldo y diálogo para consolidar la reincorporación y dar continuidad al proceso, según señalan medios como La Silla Vacía, IFM Noticias, EL PAÍS, El Tiempo y LaPatilla.com.

La cobertura no especifica la respuesta del presidente electo a las solicitudes de los excombatientes ni los detalles sobre cómo se desarrollarán los diálogos tras la investidura.