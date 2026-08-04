La petición que hizo un grupo de exguerrilleros a De la Espriella previo a su investidura presidencial
Exguerrilleros y disidentes dirigen una solicitud de diálogo al presidente electo Abelardo De la Espriella antes de su investidura.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Un grupo de exguerrilleros en proceso de reincorporación y disidentes que ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo enviaron comunicaciones a Abelardo De la Espriella antes de su posesión presidencial. La Cneb envió una carta reiterando el compromiso con la paz, mientras que excombatientes del Valle del Guamuez y disidentes en la ZUT solicitaron respaldo y diálogo para consolidar la reincorporación y dar continuidad al proceso, según señalan medios como La Silla Vacía, IFM Noticias, EL PAÍS, El Tiempo y LaPatilla.com.
La cobertura no especifica la respuesta del presidente electo a las solicitudes de los excombatientes ni los detalles sobre cómo se desarrollarán los diálogos tras la investidura.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 14 h.
Cobertura (7)
- Exguerrilleros colombianos temen por su futuro ante la llegada al poder de De la Espriella France 24 · hace 21 h
- Comandos de la Frontera avanzan en proceso de desmovilización en Putumayo Diario del Sur - Noticias de hoy · hace 21 h
- Cneb envió carta a Abelardo reiterando compromiso con la paz La Silla Vacía · hace 21 h
- Excombatientes en proceso de reincorporación del Valle del Guamuez pidieron al presidente electo De La Espriella respaldo para consolidar la paz IFM Noticias · hace 21 h
- En las entrañas de la única disidencia que dejó las armas en la paz total de Petro EL PAÍS · hace 21 h
- Disidentes que ingresaron a la ZUT en Putumayo piden a Abelardo De La Espriella dar continuidad a su proceso de reincorporación: 'Solicitamos diálogo' El Tiempo · hace 21 h
- La petición que hizo un grupo de exguerrilleros a De la Espriella previo a su investidura presidencial LaPatilla.com · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes enviaron la petición a Abelardo De la Espriella?
La Cneb, excombatientes en proceso de reincorporación del Valle del Guamuez y disidentes que ingresaron a la ZUT en Putumayo.
¿Qué solicitan los grupos al presidente electo?
Respaldo para consolidar la paz, dar continuidad a su proceso de reincorporación y establecer un diálogo.
¿Qué medios cubren este acontecimiento?
La Silla Vacía, IFM Noticias, EL PAÍS, El Tiempo y LaPatilla.com.
Temas
Tendencias relacionadas
Abelardo De La Espriella no invitó a Ernesto Samper ni a Juan Manuel Santos a su posesión presidencial
La decisión de Abelardo De La Espriella de no invitar a los expresidentes Sampar y Santos a su posesión desencadena una disputa política sin precedentes.
Designado ministro de Defensa de Abelardo de La Espriella se reunió con el alcalde de Cali, Alejandro Eder
El alcalde Alejandro Eder coordina con el gabinete de Abelardo de La Espriella nuevas estrategias de seguridad y una reforma tributaria para Cali.
¿Quiénes asistirán a la posesión de De la Espriella? Lista de invitados
La asistencia de líderes internacionales a la posesión de Abelardo De la Espriella marca un momento de alta visibilidad política en la agenda regional.
Colombia y Perú prometen relanzar su relación bilateral con la llegada De La Espriella y Fujimori al poder: estos son los retos para el nuevo gobierno
Colombia y Perú buscan normalizar sus lazos diplomáticos tras la toma de posesión de Keiko Fujimori y el ascenso del equipo de Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda llegan a Colombiamoda 2026: así fue su paso por el desfile de Manuela Álvarez
Colombiamoda 2026 se convierte en epicentro político y textil tras el respaldo del presidente electo Abelardo De La Espriella al sector.
Los retos que implica el cambio de sede de Presidencia: las modificaciones al Palacio de San Carlos y sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali
La propuesta de trasladar la sede presidencial desde la Casa de Nariño hacia otras ciudades genera debate sobre su viabilidad técnica y política.