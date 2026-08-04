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Marileidy Paulino decide correr en el relevo 4X4 mixto

Marileidy Paulino decidió a última hora competir en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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El resumen

Marileidy Paulino comandó el triunfo y culminó una remontada junto a Melenciano para otorgarle la medalla de oro al equipo dominicano. La decisión de última hora de Paulino de participar en la prueba atrajo la atención de medios internacionales y locales como France 24, RFI, AP News, Listín Diario, El Nacional y Diario Libre.

Las publicaciones detallaron que la atleta compitió nuevamente en esta modalidad cuatro años después, estableciendo además un récord en los Centrocaribes. Los fanáticos vivieron la emoción de ver correr a la llamada &#039;Gacela de Nizao&#039;, cuya participación marcó el inicio del atletismo regional junto con el desempeño de la delegación mexicana.

La cobertura no especifica los siguientes compromisos exactos de la atleta en el evento, por lo que la continuidad de su participación dependerá de la programación oficial de los Juegos Centrocaribes 2026.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 6 h.

Cobertura (15)

Respuestas rápidas

¿Qué medalla ganó República Dominicana en el relevo mixto?

República Dominicana ganó la medalla de oro con récord en los Centrocaribes.

¿Quiénes integraron el equipo dominicano según los reportes?

Los titulares mencionan la participación de Marileidy Paulino y Melenciano.

¿En qué competencia ocurrieron los hechos?

En el inicio del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

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