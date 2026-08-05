Así reaccionó Antonella Petro en pleno discurso de Gustavo Petro en Soacha; vivió particular momento con su padre

TeleSUR informó que Petro llamó a la desobediencia pacífica en defensa del poder popular y de reformas sociales. Infobae describió la despedida del mandatario en tono de "modo influencer", resaltando la frase “Mi último fin de semana como presidente”.

Caracol Radio repitió la frase clave del discurso, “Colombia tendrá una desobediencia pacífica”. Revista Semana centró su cobertura en la reacción de Antonella Petro, quien vivió un momento emotivo con su padre durante el evento.

El próximo paso será la entrega formal del cargo, mientras que los apoyos a la desobediencia pacífica y a la posible huelga indefinida podrían traducirse en movilizaciones locales. Observadores señalarán si los simpatizantes de Petro organizan acciones en Soacha o en otras ciudades, y cómo la familia Petro, incluida Antonella, mantiene presencia pública durante la transición.