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Así reaccionó Antonella Petro en pleno discurso de Gustavo Petro en Soacha; vivió particular momento con su padre

Petro cierra su mandato en Soacha llamando a la desobediencia pacífica y desata reacciones emotivas de su familia.

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El resumen

TeleSUR informó que Petro llamó a la desobediencia pacífica en defensa del poder popular y de reformas sociales. Infobae describió la despedida del mandatario en tono de &quot;modo influencer&quot;, resaltando la frase “Mi último fin de semana como presidente”.

Caracol Radio repitió la frase clave del discurso, “Colombia tendrá una desobediencia pacífica”. Revista Semana centró su cobertura en la reacción de Antonella Petro, quien vivió un momento emotivo con su padre durante el evento.

El próximo paso será la entrega formal del cargo, mientras que los apoyos a la desobediencia pacífica y a la posible huelga indefinida podrían traducirse en movilizaciones locales. Observadores señalarán si los simpatizantes de Petro organizan acciones en Soacha o en otras ciudades, y cómo la familia Petro, incluida Antonella, mantiene presencia pública durante la transición.

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Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Qué mensaje de desobediencia transmitió Gustavo Petro en su último discurso?

Petro pidió una desobediencia pacífica en defensa del poder popular y de reformas sociales, según informó TeleSUR.

¿Qué condición añadió Petro respecto a una posible detención?

En declaraciones citadas por Chica Noticias, Petro advirtió que, si lo encarcelaran, sus seguidores deberían iniciar una huelga indefinida.

¿Cómo reaccionó Antonella Petro durante el discurso?

Revista Semana señaló que Antonella Petro mostró una reacción emotiva y compartió un momento particular con su padre durante el discurso en Soacha.

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Gustavo Petro Soacha desobediencia pacífica Colombia Antonella Petro

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