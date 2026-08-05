La escena más perturbadora de ‘House of the Dragon’ incomodó al propio reparto: “Muy extraña y muy jodida”

A pesar de la expectativa de los fanáticos por el clímax de la temporada 3, la escena más perturbadora de ‘House of the Dragon’ dejó al propio reparto visiblemente incómodo. Infobae informó que varios miembros del elenco calificaron la secuencia de “muy extraña y muy jodida”, señalando que la atmósfera roció una sensación de disonancia con el tono habitual de la serie. Otros medios, como Independent en Español, recordaron que la directora defendió recientemente los cambios realizados tras críticas de George R.R.

Martin, mientras que Espinof destacó la reintroducción de un personaje perdido que altera el equilibrio de la guerra. Sin embargo, la incomodidad del reparto se contrasta con la recepción de otros componentes de la nueva entrega. Revista Capital anunció el lanzamiento del tráiler del final de temporada, que muestra una gran batalla alabada por la audiencia, y Hobby Consolas señaló que un dragón salvó el capítulo 7, reforzando la atención positiva hacia los episodios posteriores.

Al mismo tiempo, Espinof.com advirtió que la temporada arrastra un problema importante de la entrega anterior, lo que podría empañar el desenlace. 20Minutos subrayó que la eliminación de la batalla de Ladera, una de las más épicas de los libros, generó debate entre los seguidores. El calendario de HBO Max indica que los próximos episodios se emitirán en los próximos días, culminando con la esperada batalla final. Los observadores seguirán el desarrollo de la trama a través del tráiler anunciado y las reacciones del elenco, buscando si la controversia de la escena perturbadora influirá en la percepción global de la temporada.