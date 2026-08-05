Nelson Del Valle regresa a Telemundo

El público en Puerto Rico presencia el retorno televisivo de Nelson Del Valle a la programación de Telemundo, anunciado recientemente junto con los preparativos para la transmisión de las galas en vivo desde DISTRITO T-Mobile. Esta vuelta a la pantalla marca un movimiento relevante en la industria del entretenimiento local.

La cobertura de medios como El Nuevo Día, El Vocero de Puerto Rico, Primera Hora y Metro Puerto Rico detalla que el regreso de Del Valle se materializa en el espacio titulado “Objetivo Fama: Sin Editar”. Asimismo, la producción se establece en su nueva sede con transmisión en vivo a través de la señal de Telemundo Puerto Rico.

Los reportes publicados no especifican detalles adicionales sobre la fecha exacta de estreno ni sobre el resto de los integrantes que formarán parte del proyecto, por lo que la atención se mantiene en futuros anuncios oficiales de la cadena.