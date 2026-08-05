"Safari humano": el video que muestra cómo un dron ruso persigue a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar

Un video difundido recientemente muestra la persecución y el ataque con explosivos de un dron ruso contra un vendedor ambulante y de verduras en Jersón, un suceso que Ucrania ha denunciado formalmente como un crimen de guerra. La cobertura de medios como BBC, EL PAÍS, El Mundo, La Razón e Infobae detalla las reacciones oficiales, incluyendo la condena explícita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ante lo que se describe como una caza deliberada de civiles.

Los informes actuales no especifican las consecuencias exactas sobre el terreno más allá de la condena internacional y la clasificación del hecho como un ataque directo a la población no combatiente.