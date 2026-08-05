"Safari humano": el video que muestra cómo un dron ruso persigue a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar
Un video muestra el ataque de un dron ruso a un vendedor ambulante en Jersón, calificado por Ucrania como 'safari humano'.
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El resumen
Un video difundido recientemente muestra la persecución y el ataque con explosivos de un dron ruso contra un vendedor ambulante y de verduras en Jersón, un suceso que Ucrania ha denunciado formalmente como un crimen de guerra. La cobertura de medios como BBC, EL PAÍS, El Mundo, La Razón e Infobae detalla las reacciones oficiales, incluyendo la condena explícita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ante lo que se describe como una caza deliberada de civiles.
Los informes actuales no especifican las consecuencias exactas sobre el terreno más allá de la condena internacional y la clasificación del hecho como un ataque directo a la población no combatiente.
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Cobertura (5)
- Drones rusos a la caza de civiles: Jersón, convertida en un "safari humano" La Razón · hace 18 h
- Ucrania denuncia la "caza de civiles" por Rusia después de la persecución y el ataque de un dron a un vendedor de un mercado en Jersón El Mundo · hace 18 h
- Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil Infobae · hace 18 h
- Zelenski condena el “safari humano” de drones rusos en Ucrania tras el ataque a un vendedor de verduras EL PAÍS · hace 18 h
- "Safari humano": el video que muestra cómo un dron ruso persigue a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar BBC · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Qué muestra el video difundido?
El video muestra a un dron ruso persiguiendo a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar.
¿Quiénes han condenado los hechos?
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y las autoridades de Ucrania han condenado el ataque.
¿Dónde ocurrieron los hechos?
Los hechos ocurrieron en Jersón.
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