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"Safari humano": el video que muestra cómo un dron ruso persigue a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar

Un video muestra el ataque de un dron ruso a un vendedor ambulante en Jersón, calificado por Ucrania como 'safari humano'.

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El resumen

Un video difundido recientemente muestra la persecución y el ataque con explosivos de un dron ruso contra un vendedor ambulante y de verduras en Jersón, un suceso que Ucrania ha denunciado formalmente como un crimen de guerra. La cobertura de medios como BBC, EL PAÍS, El Mundo, La Razón e Infobae detalla las reacciones oficiales, incluyendo la condena explícita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ante lo que se describe como una caza deliberada de civiles.

Los informes actuales no especifican las consecuencias exactas sobre el terreno más allá de la condena internacional y la clasificación del hecho como un ataque directo a la población no combatiente.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 13 h.

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Respuestas rápidas

¿Qué muestra el video difundido?

El video muestra a un dron ruso persiguiendo a un vendedor ambulante ucraniano antes de explotar.

¿Quiénes han condenado los hechos?

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y las autoridades de Ucrania han condenado el ataque.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en Jersón.

Temas

Ucrania Rusia Jersón Zelenski

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