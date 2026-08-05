Un objeto volador impacta contra avión en aeropuerto alemán tras descubrimiento de dron que transportaba artefacto explosivo

Autoridades alemanas denunciaron la presencia de un dron en la zona. Posteriormente, abc.es describió que el avión impactó un objeto no identificado y que el personal del aeropuerto logró desactivar un dron que transportaba un artefacto explosivo.

AP News señaló que la pista donde ocurrió el choque quedó cerrada y que los vuelos fueron suspendidos. readingeagle.com amplió que la detección de objetos sospechosos provocó la interrupción de varias salidas. CNN Español replicó el título del suceso, subrayando la carga explosiva del dron.

Algunas publicaciones difieren en la naturaleza del artefacto: mientras CNN Español y abc.es afirman la presencia de un explosivo, 20minutos.es y readingeagle.com solo mencionan un objeto sospechoso sin confirmar la carga.