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Un objeto volador impacta contra avión en aeropuerto alemán tras descubrimiento de dron que transportaba artefacto explosivo

Un dron no identificado colisionó con un avión y obligó al cierre del aeropuerto de Leipzig

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El resumen

Autoridades alemanas denunciaron la presencia de un dron en la zona. Posteriormente, abc.es describió que el avión impactó un objeto no identificado y que el personal del aeropuerto logró desactivar un dron que transportaba un artefacto explosivo.

AP News señaló que la pista donde ocurrió el choque quedó cerrada y que los vuelos fueron suspendidos. readingeagle.com amplió que la detección de objetos sospechosos provocó la interrupción de varias salidas. CNN Español replicó el título del suceso, subrayando la carga explosiva del dron.

Algunas publicaciones difieren en la naturaleza del artefacto: mientras CNN Español y abc.es afirman la presencia de un explosivo, 20minutos.es y readingeagle.com solo mencionan un objeto sospechoso sin confirmar la carga.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Leipzig el 5 de agosto de 2026?

Un avión chocó con un objeto no identificado y se detectó un dron que llevaba un artefacto sospechoso, lo que obligó a cerrar la pista.

¿Qué información difieren los medios sobre el dron?

CNN Español y abc.es informan que el dron transportaba un explosivo, mientras 20minutos.es y readingeagle.com solo lo describen como objeto sospechoso sin especificar una carga.

¿Cuál es el estado actual del aeropuerto?

La pista sigue cerrada, los vuelos están suspendidos y la policía federal alemana lleva a cabo la investigación.

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