Mientras Real Madrid espera a Yan Diomandé, esta es la decisión que tomó el jugador

Yan Diomande ha comunicado su decisión sobre su futuro, en medio de la espera del Real Madrid por una respuesta definitiva. La noticia aparece en Diez.HN, que señala que el jugador tomó una postura mientras el club madrileño sigue sin cerrar el fichaje. La presión se intensifica después de que FotMob describiera las próximas 24 horas como decisivas para el acuerdo.

Mundo Deportivo criticó la posible inversión del Madrid, calificándola de ‘barrabasada’ para un jugador que, según su evaluación, no es de élite. Paralelamente, Diario AS publicó un mensaje de bienvenida de Leipzig, y MARCA describió el traspaso como inminente, indicando que otro gigante europeo también está en la partida. Sin embargo, la información sobre la naturaleza exacta de la decisión de Diomande sigue siendo escasa; ninguno de los informes detalla los términos ni la fecha prevista para la firma.

La discrepancia entre la crítica de Mundo Deportivo y el optimismo de Leipzig deja abierta la pregunta de con quién se alineará finalmente el centrocampista. Se desconoce si el Real Madrid logrará asegurar al jugador o si optará por un destino alterno.