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María Dimitrova se retira con la medalla de oro colgada en su cuello

La destacada atleta María Dimitrova pone fin a su trayectoria deportiva tras conquistar su histórico sexto oro en Santo Domingo 2026.

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El resumen

La jornada deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe estuvo marcada por la despedida oficial de María Dimitrova de los tatamis, logrando colgarse la medalla de oro en la disciplina de kata. La cobertura de medios como ESPN República Dominicana, El Nuevo Diario y Listín Diario señala que este hito representa su sexto oro en este tipo de competiciones, cerrando así una etapa emblemática para el deporte dominicano.

En la misma disciplina, el atleta Larry Aracena también alcanzó la medalla de oro, según confirmaron el Comité Olímpico Dominicano y El Nuevo Diario. La actuación de ambos competidores consolidó una destacada participación en las competencias de kata dentro de la justa regional celebrada en territorio dominicano.

La atención se centra ahora en la repercusión de este retiro definitivo para el futuro del karate nacional y el relevo generacional en la delegación dominicana, aspectos que la cobertura actual sitúa en el centro del debate deportivo sin detallar aún los próximos pasos institucionales.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué logró María Dimitrova en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Conquistó la medalla de oro en kata, alcanzando su histórico sexto oro antes de su retiro definitivo.

¿Quién más obtuvo medalla de oro junto a Dimitrova en kata?

El atleta Larry Aracena también se consagró con la medalla de oro en la misma modalidad de kata.

¿Qué medios cubrieron estos eventos deportivos?

La cobertura incluyó a ESPN República Dominicana, el Comité Olímpico Dominicano, El Nuevo Diario, Acento y Listín Diario.

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María Dimitrova Larry Aracena Santo Domingo 2026 Karate Juegos Centroamericanos

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