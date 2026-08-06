María Dimitrova se retira con la medalla de oro colgada en su cuello

La jornada deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe estuvo marcada por la despedida oficial de María Dimitrova de los tatamis, logrando colgarse la medalla de oro en la disciplina de kata. La cobertura de medios como ESPN República Dominicana, El Nuevo Diario y Listín Diario señala que este hito representa su sexto oro en este tipo de competiciones, cerrando así una etapa emblemática para el deporte dominicano.

En la misma disciplina, el atleta Larry Aracena también alcanzó la medalla de oro, según confirmaron el Comité Olímpico Dominicano y El Nuevo Diario. La actuación de ambos competidores consolidó una destacada participación en las competencias de kata dentro de la justa regional celebrada en territorio dominicano.

La atención se centra ahora en la repercusión de este retiro definitivo para el futuro del karate nacional y el relevo generacional en la delegación dominicana, aspectos que la cobertura actual sitúa en el centro del debate deportivo sin detallar aún los próximos pasos institucionales.