Descalifican relevo mixto 4×100 de RD y pierde medalla de oro
El relevo mixto 4×100 de República Dominicana pierde el oro tras una polémica descalificación que divide a la prensa.
Cobertura (8)
- República Dominicana vive una jornada de emociones y polémica en Santo Domingo 2026 Impacto Media · hace 9 h
- “El Gringo” tenía toda la razón eldia.com.do · hace 11 h
- Esta es la razón por la que eliminaron la medalla de oro de 4x100 a RD Hoy Digital · hace 11 h
- Relevo 4x100 aporta quinta medalla del atletismo para el país en los Juegos Centroamericanos eldia.com.do · hace 14 h
- Descalifican al relevo mixto 4×100 de República Dominicana tras haber ganado el oro El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 14 h
- República Dominicana alcanza otro oro en el relevo 4×100 con un tiempo de 40.89, con Liriany Alonso a la cabeza Acento · hace 14 h
- República Dominicana es descalificada tras el oro de los relevos 4X100 mixtos Listín Diario · hace 14 h
- Descalifican relevo mixto 4×100 de RD y pierde medalla de oro AlMomento.net · hace 14 h
El resumen
El relevo mixto 4×100 de República Dominicana, que había cruzado la meta con 40.89 segundos bajo la batuta de Liriany Alonso, se llevó el oro antes de ser descalificado y perder la medalla. El anuncio se produjo durante la jornada de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo, generando una ola de sorpresa y debate entre los espectadores. La decisión anuló la quinta medalla de atletismo que el país había sumado en la competición.
Impacto Media describió la jornada como una mezcla de emociones y polémica en Santo Domingo, reflejando la tensión que generó el revés para el equipo y el público. El día también contó con opiniones que defendían la corrección del proceso, como la publicada en eldia.com.do bajo el título “El Gringo tenía toda la razón”. El Nuevo Diario y Acento reportaron el oro alcanzado, mientras Listín Diario y AlMomento.net centraron su cobertura en la descalificación, creando una divergencia en la narrativa.
La cobertura no aclara si la federación presentará una apelación ni qué sanciones se impondrán. Los próximos comunicados de la organización de los Juegos Centroamericanos serán clave para definir el destino de la medalla.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (89% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo fue descalificado en los Juegos Centroamericanos?
El relevo mixto 4×100 de República Dominicana fue descalificado y perdió la medalla de oro.
¿Cuál era el tiempo registrado por el relevo antes de la descalificación?
El equipo había registrado 40.89 segundos, con Liriany Alonso a la cabeza.
¿Qué medios cubrieron la controversia?
Impacto Media, eldia.com.do, Hoy Digital, El Nuevo Diario, Acento, Listín Diario y AlMomento.net publicaron artículos sobre el suceso.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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