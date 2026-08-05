Descalifican relevo mixto 4×100 de RD y pierde medalla de oro

El relevo mixto 4×100 de República Dominicana, que había cruzado la meta con 40.89 segundos bajo la batuta de Liriany Alonso, se llevó el oro antes de ser descalificado y perder la medalla. El anuncio se produjo durante la jornada de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo, generando una ola de sorpresa y debate entre los espectadores. La decisión anuló la quinta medalla de atletismo que el país había sumado en la competición.

Impacto Media describió la jornada como una mezcla de emociones y polémica en Santo Domingo, reflejando la tensión que generó el revés para el equipo y el público. El día también contó con opiniones que defendían la corrección del proceso, como la publicada en eldia.com.do bajo el título “El Gringo tenía toda la razón”. El Nuevo Diario y Acento reportaron el oro alcanzado, mientras Listín Diario y AlMomento.net centraron su cobertura en la descalificación, creando una divergencia en la narrativa.

La cobertura no aclara si la federación presentará una apelación ni qué sanciones se impondrán. Los próximos comunicados de la organización de los Juegos Centroamericanos serán clave para definir el destino de la medalla.