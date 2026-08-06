PCA se adelanta a Ohtani en la carrera por el MVP de la Nacional
Cinco artículos detallan el duelo entre PCA y Ohtani en la carrera por el MVP de la Liga Nacional tras partidos recientes.
El resumen
La pugna se intensificó después de que Crow-Armstrong conectara dos jonrones en un encuentro donde los Cachorros barrieron a los Dodgers por 7-6, mientras que Ohtani también pegó dos cuadrangulares en el mismo duelo épico. Coberturas adicionales de La Opinión, Chicago Tribune, Greenwich Time, MLB.com y ESPN Deportes registraron además triunfos previos de los Cachorros por 10-5 con actuaciones destacadas de Seiya Suzuki y Carson Kelly frente a unos Dodgers en mala racha.
Los reportes no especifican los resultados finales de las votaciones ni la duración exacta que mantendrá esta ventaja de PCA sobre Ohtani en el resto de la temporada.
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Cobertura (6)
- Dodgers ruin baseball with sixth straight loss, get swept for second consecutive series by Chicago Cubs Fox News · hace 6 h
- Dodgers reaccionan tarde y caen 7-6 contra Cubs, que completan la barrida al campeón laopinion.com · hace 6 h
- Crow-Armstrong pega 2 jonrones y Cachorros barren a Ohtani y Dodgers al superarlos por 7-6 chicagotribune.com · hace 6 h
- Seiya Suzuki y Carson Kelly brillan en triunfo de Cubs 10-5 ante Dodgers en mala racha Greenwich Time · hace 6 h
- ¡El JMV al rojo vivo! Ohtani y PCA pegan DOS jonrones cada uno en duelo épico mlb.com · hace 6 h
- PCA se adelanta a Ohtani en la carrera por el MVP de la Nacional ESPN Deportes · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién encabeza la carrera por el MVP según la cobertura?
PCA se sitúade por delante de Ohtani en la contienda por el MVP de la Liga Nacional.
¿Qué anotador pegó dos jonrones para los Cachorros?
Crow-Armstrong conectó dos jonrones en el partido contra los Dodgers.
¿Qué otros jugadores destacaron en los encuentros recientes?
Seiya Suzuki y Carson Kelly brillaron en el triunfo de los Cachorros por 10-5.
Velocidad
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