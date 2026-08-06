PCA se adelanta a Ohtani en la carrera por el MVP de la Nacional

La pugna se intensificó después de que Crow-Armstrong conectara dos jonrones en un encuentro donde los Cachorros barrieron a los Dodgers por 7-6, mientras que Ohtani también pegó dos cuadrangulares en el mismo duelo épico. Coberturas adicionales de La Opinión, Chicago Tribune, Greenwich Time, MLB.com y ESPN Deportes registraron además triunfos previos de los Cachorros por 10-5 con actuaciones destacadas de Seiya Suzuki y Carson Kelly frente a unos Dodgers en mala racha.

Los reportes no especifican los resultados finales de las votaciones ni la duración exacta que mantendrá esta ventaja de PCA sobre Ohtani en el resto de la temporada.