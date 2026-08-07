Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

La cumbre en La Meca comenzó con la visita oficial del primer ministro pakistaní a Arabia Saudita, seguida por el viaje del presidente turco Erdogan para mantener conversaciones con el príncipe heredero MBS y el mandatario de Pakistán, según informaron medios como Al-Monitor y Prensa Latina. Posteriormente, reportes de RFI, AP News e Infobae confirmaron la firma formal del acuerdo de defensa mutua entre las tres naciones, un acontecimiento calificado por los medios como la creación de un nuevo eje suní ante el desgaste del paraguas estadounidense.

En cuanto a discrepancias o matices en la cobertura, las publicaciones no señalan contradicciones directas sobre la firma del pacto, aunque divergen en la caracterización geopolítica de la alianza, enfocándose unos medios en la reacción ante la política estadounidense y otros en los encuentros bilaterales previos de los líderes en La Meca.