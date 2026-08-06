Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

Posteriormente, las coberturas de Bloomberg.com y FXStreet ampliaron el foco sobre el impacto financiero, señalando que la geopolítica pone a prueba las rutas de suministro y provoca que el rally bursátil se tambalee debido al alza del petróleo generada por las amenazas al transporte marítimo. En cuanto a posibles discrepancias, los reportes difieren en el blanco específico de la ofensiva inicial dentro del territorio saudí, mencionando por un lado un aeropuerto en el sur y por otro lado dos petroleros en el mar Rojo, sin que la cobertura actual detalle mayores datos sobre daños materiales o personales.