Nintendo y Sony estarían planeando hacer varias películas de The Legend of Zelda, según Deadline
Nintendo y Sony planean múltiples películas de The Legend of Zelda mientras revelan un nuevo reparto que incluye a Sam Neill.
El resumen
El anuncio sobre la adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda ha cobrado fuerza tras revelarse los planes de Nintendo y Sony para desarrollar una franquicia de varias películas, de acuerdo con la información difundida por Deadline. Asimismo, los medios especializados señalan que ya se ha definido qué actor interpretará al personaje de Ganondorf en la cinta, sumando detalles sobre el elenco que reúne a figuras de producciones como Separación y El cuento de la criada.
Los reportes actuales se limitan a confirmar estas incorporaciones al reparto y los planes iniciales de la franquicia, sin que los comunicados oficiales detallen fechas de estreno o el orden de lanzamiento de las futuras entregas.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes forman parte de los nuevos fichajes para la película de The Legend of Zelda?
La cobertura señala la incorporación de Sam Neill, Yvonne Strahovski y Dichen Lachman, además del actor seleccionado para interpretar a Ganondorf.
¿Qué se sabe sobre la participación de Sam Neill en el proyecto?
Los medios indican que Sam Neill completó su trabajo en la película antes de su fallecimiento, por lo que tendrá un rol póstumo.
¿Cuántas películas se planean realizar sobre la franquicia?
Según la información atribuida a Deadline, Nintendo y Sony estarían planeando hacer varias películas basadas en The Legend of Zelda para dar inicio a una franquicia cinematográfica.
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