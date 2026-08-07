Nintendo y Sony estarían planeando hacer varias películas de The Legend of Zelda, según Deadline

El anuncio sobre la adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda ha cobrado fuerza tras revelarse los planes de Nintendo y Sony para desarrollar una franquicia de varias películas, de acuerdo con la información difundida por Deadline. Asimismo, los medios especializados señalan que ya se ha definido qué actor interpretará al personaje de Ganondorf en la cinta, sumando detalles sobre el elenco que reúne a figuras de producciones como Separación y El cuento de la criada.

Los reportes actuales se limitan a confirmar estas incorporaciones al reparto y los planes iniciales de la franquicia, sin que los comunicados oficiales detallen fechas de estreno o el orden de lanzamiento de las futuras entregas.