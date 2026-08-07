Tiroteo en Tailandia: adolescente mata a sus abuelos y a cinco profesores en el episodio más mortífero en años

Un estudiante de 14 años abrió fuego en una escuela secundaria y en una vivienda cercana a Bangkok, dejando al menos siete muertos. Según informes de la Chicago Tribune y la BBC, cinco de las víctimas fueron profesores en el centro educativo, mientras que sus abuelos fueron hallados sin vida en su casa. Autoridades confirmaron la muerte del menor y describieron los hechos como el episodio más mortífero en años en el país.

La Beaumont Enterprise reportó que el ataque comenzó en el aula antes de que el estudiante se dirigiera a su residencia, y el San Antonio Express‑News señaló que el número de fallecidos ascendía a siete en total. Infobae señaló que los cuerpos de los abuelos fueron encontrados dentro de la vivienda del autor, mientras que Greenwich Time confirmó la cifra de siete fallecidos, incluyendo a los docentes y a los familiares. Las investigaciones continúan y la policía ha acordonado la zona escolar y la vivienda para recabar pruebas.

Hasta el momento, la cobertura no ha revelado motivos ni antecedentes del menor, y las autoridades locales subrayan la necesidad de reforzar la seguridad en instituciones educativas.