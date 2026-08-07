Tiroteo en Tailandia: adolescente mata a sus abuelos y a cinco profesores en el episodio más mortífero en años
Un estudiante de 14 años desencadena la masacre más letal en años en Tailandia, matando a cinco docentes y a sus propios abuelos.
El resumen
Un estudiante de 14 años abrió fuego en una escuela secundaria y en una vivienda cercana a Bangkok, dejando al menos siete muertos. Según informes de la Chicago Tribune y la BBC, cinco de las víctimas fueron profesores en el centro educativo, mientras que sus abuelos fueron hallados sin vida en su casa. Autoridades confirmaron la muerte del menor y describieron los hechos como el episodio más mortífero en años en el país.
La Beaumont Enterprise reportó que el ataque comenzó en el aula antes de que el estudiante se dirigiera a su residencia, y el San Antonio Express‑News señaló que el número de fallecidos ascendía a siete en total. Infobae señaló que los cuerpos de los abuelos fueron encontrados dentro de la vivienda del autor, mientras que Greenwich Time confirmó la cifra de siete fallecidos, incluyendo a los docentes y a los familiares. Las investigaciones continúan y la policía ha acordonado la zona escolar y la vivienda para recabar pruebas.
Hasta el momento, la cobertura no ha revelado motivos ni antecedentes del menor, y las autoridades locales subrayan la necesidad de reforzar la seguridad en instituciones educativas.
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Cobertura (8)
- Un estudiante comete un tiroteo mortal en un instituto de Tailandia, según las autoridades Fox News · hace 1 d
- Un estudiante dispara a varias personas en una secundaria en Tailandia, dicen autoridades Chicago Tribune · hace 1 d
- Estudiante deja 6 muertos y heridos en un tiroteo en una secundaria en Tailandia, dicen autoridades Beaumont Enterprise · hace 1 d
- Estudiante mata al menos a 7 en tiroteo en escuela y en una casa cerca de Bangkok, dicen autoridades San Antonio Express-News · hace 1 d
- Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia Infobae · hace 1 d
- "Conversaba con mi maestra cuando le dispararon": un alumno de 14 años mata a tiros a 5 profesores y a sus abuelos en Tailandia BBC · hace 1 d
- Un estudiante dispara a varias personas en una secundaria en Tailandia, dicen autoridades The Morning Call · hace 1 d
- Estudiante mata al menos a 7 en tiroteo en escuela y en una casa cerca de Bangkok, dicen autoridades Greenwich Time · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron en el tiroteo?
Las fuentes citan un total de siete fallecidos, cinco profesores y los dos abuelos del autor.
¿Quién fue el responsable del ataque?
Un estudiante de 14 años, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue identificado como el autor del tiroteo.
¿En qué lugares se produjeron los hechos?
Los disparos ocurrieron primero en una escuela secundaria y luego en la vivienda del estudiante, ambas en la zona metropolitana de Bangkok.
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