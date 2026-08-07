Adolescente mata a compañeros de clase, maestros y a sus abuelos en tiroteo en Tailandia, según la Policía
Un tiroteo perpetrado por un adolescente en Tailandia deja múltiples víctimas mortales, incluidos abuelos, alumnos y profesores.
El resumen
La Policía confirmó que el ataque afectó tanto a un entorno escolar como al ámbito familiar, cobrando la vida de maestros, compañeros de clase y los abuelos del agresor. Posteriores informaciones de diversos medios diversificaron las cifras iniciales sobre el número total de víctimas fatales en el colegio.
Mientras que algunos reportes señalaron un saldo de al menos cinco o seis personas fallecidas en la secundaria, la cifra global de víctimas mortales reportada por la cobertura internacional alcanzó las ocho personas. Actualmente, la situación se mantiene bajo el análisis de las autoridades policiales, quienes señalan directamente al estudiante como el autor de los homicidios en los distintos escenarios del ataque.
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Cobertura (5)
- Un adolescente mata a sus abuelos, a alumnos y a profesores en Tailandia El Nuevo Herald · hace 1 h
- Adolescente armado mata a ocho personas en Tailandia, seis de ellas en una escuela RFI · hace 1 h
- Un estudiante mata al menos a cinco personas en un tiroteo en un colegio de Tailandia EL PAÍS · hace 1 h
- Estudiante mata al menos a 6 en un tiroteo en una secundaria en Tailandia, dicen autoridades Boston Herald · hace 1 h
- Adolescente mata a compañeros de clase, maestros y a sus abuelos en tiroteo en Tailandia, según la Policía cnnespanol.cnn.com · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el presunto responsable del tiroteo en Tailandia?
Un adolescente y estudiante, según la información proporcionada por la Policía.
¿Qué lugares fueron blanco del ataque armado?
El tiroteo afectó a un colegio o escuela secundaria y al ámbito familiar, cobrando la vida de los abuelos del agresor.
¿Cuántas víctimas dejó el suceso según la cobertura?
La cifra total informada es de ocho personas muertas, con reportes específicos que señalan al menos entre cinco y seis víctimas en el centro educativo.
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