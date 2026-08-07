Adolescente mata a compañeros de clase, maestros y a sus abuelos en tiroteo en Tailandia, según la Policía

La Policía confirmó que el ataque afectó tanto a un entorno escolar como al ámbito familiar, cobrando la vida de maestros, compañeros de clase y los abuelos del agresor. Posteriores informaciones de diversos medios diversificaron las cifras iniciales sobre el número total de víctimas fatales en el colegio.

Mientras que algunos reportes señalaron un saldo de al menos cinco o seis personas fallecidas en la secundaria, la cifra global de víctimas mortales reportada por la cobertura internacional alcanzó las ocho personas. Actualmente, la situación se mantiene bajo el análisis de las autoridades policiales, quienes señalan directamente al estudiante como el autor de los homicidios en los distintos escenarios del ataque.