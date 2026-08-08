Detienen a Guadalupe "N", ligada a red de huachicol fiscal atribuida a Ruffo Appel; suman 9 capturados por contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe 'N', identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar. Esta aprehensión eleva a nueve el total de personas capturadas por su presunta relación con una red de contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal y ferroviario atribuida a Ernesto Ruffo Appel.

La cobertura periodística detalla la operación en la Ciudad de México e indica vínculos con casos descubiertos previamente en Coahuila. Medios como La Jornada, El Universal, El Financiero, López-Dóriga Digital, SDPnoticias, OEM y 24 Horas han dado seguimiento a las acciones de la fiscalía en torno a esta red criminal de combustibles.

Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas de las próximas audiencias judiciales de los detenidos, ni detallan la situación legal completa de los otros ocho aprehendidos previamente, detalles que la cobertura no ha esclarecido.