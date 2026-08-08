Detienen a Guadalupe "N", ligada a red de huachicol fiscal atribuida a Ruffo Appel; suman 9 capturados por contrabando de combustible
La FGR detiene a Guadalupe 'N', sumando nueve capturados por una red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo.
El resumen
La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe 'N', identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar. Esta aprehensión eleva a nueve el total de personas capturadas por su presunta relación con una red de contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal y ferroviario atribuida a Ernesto Ruffo Appel.
La cobertura periodística detalla la operación en la Ciudad de México e indica vínculos con casos descubiertos previamente en Coahuila. Medios como La Jornada, El Universal, El Financiero, López-Dóriga Digital, SDPnoticias, OEM y 24 Horas han dado seguimiento a las acciones de la fiscalía en torno a esta red criminal de combustibles.
Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas de las próximas audiencias judiciales de los detenidos, ni detallan la situación legal completa de los otros ocho aprehendidos previamente, detalles que la cobertura no ha esclarecido.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 10 h.
Cobertura (12)
- Detienen a apoderada legal de Ingemar oncenoticias.digital · hace 10 h
- Cae Guadalupe "N", ligada a red de huachicol atribuida a Ruffo Appel Aristegui Noticias · hace 10 h
- Aprehenden a apoderada legal de Ruffo Appel; suman nueve los acusados de contrabando unomasuno.com.mx · hace 14 h
- Detienen a Guadalupe ‘N’ por su presunta relación con red de huachicol fiscal Sopitas.com · hace 14 h
- Suman nueve los detenidos por contrabando de combustibles en caso de exgobernador mexicano Infobae · hace 14 h
- FGR detiene a Guadalupe 'N', ligada a presunta red criminal de Ernesto Ruffo 24 HORAS | El Diario sin Límites · hace 14 h
- Detienen a Guadalupe “N”, ligada a presunta red de contrabando de hidrocarburos en CDMX lopezdoriga.com · hace 14 h
- FGR detiene a Guadalupe Hernández, vinculada al caso de huachicol fiscal de Ruffo sdpnoticias · hace 14 h
- Detienen en CDMX a Guadalupe ‘N’, por su presunta relación con red de contrabando de hidrocarburos elfinanciero.com.mx · hace 14 h
- Detienen a mujer ligada a red de contrabando de combustible descubierta en Coahuila oem.com.mx · hace 14 h
- FGR detiene a apoderada legal de Ingemar, empresa vinculada a red de 'huachicol' ferroviario de Ernesto Ruffo La Jornada · hace 14 h
- Detienen a Guadalupe "N", ligada a red de huachicol fiscal atribuida a Ruffo Appel; suman 9 capturados por contrabando de combustible eluniversal.com.mx · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Guadalupe 'N'?
Es la apoderada legal de la empresa Ingemar, detenida por la FGR y vinculada a una red de contrabando de hidrocarburos.
¿Cuántas personas han sido detenidas por este caso?
La cobertura señala que suman nueve capturados en total por esta red de huachicol fiscal.
¿Dónde se realizó la detención?
La aprehensión de Guadalupe 'N' se llevó a cabo en la Ciudad de México.
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