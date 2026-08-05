Denuncia Maru amenazas y asegura que es nuevamente perseguida

Durante su participación por videollamada en 'La Mañanera' de Claudia Sheinbaum, Maru Campos se mantuvo sin hablar y con los brazos cruzados tras la polémica generada en torno al caso. Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones sobre la FGR y las supuestas amenazas, señalando que si existen pruebas por escrito, la funcionaria debe presentar la denuncia formal.

Asimismo, la cobertura de medios como IMER Noticias destaca la postura oficial de que no hay nada contra la gobernadora por motivos políticos, sino una investigación abierta por el caso CIA relacionada con una presunta violación de seguridad nacional. Por otro lado, figuras como Estrada señalaron públicamente que de existir tales amenazas se debe proceder formalmente con la denuncia, mientras que Alfredo Lozoya declaró que hay problemas más urgentes y calificó las amenazas contra gobernadores como una herramienta en procesos electorales.

La cobertura actual no detalla nuevas acciones legales inmediatas ni especifica el avance de las carpetas de investigación mencionadas, por lo que el desarrollo de este caso dependerá de si se presentan las denuncias formales requeridas.