Denuncia Maru amenazas y asegura que es nuevamente perseguida
Maru Campos denuncia amenazas y persecución, mientras Sheinbaum responde que la investigación es por violación de seguridad nacional.
El resumen
Durante su participación por videollamada en 'La Mañanera' de Claudia Sheinbaum, Maru Campos se mantuvo sin hablar y con los brazos cruzados tras la polémica generada en torno al caso. Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones sobre la FGR y las supuestas amenazas, señalando que si existen pruebas por escrito, la funcionaria debe presentar la denuncia formal.
Asimismo, la cobertura de medios como IMER Noticias destaca la postura oficial de que no hay nada contra la gobernadora por motivos políticos, sino una investigación abierta por el caso CIA relacionada con una presunta violación de seguridad nacional. Por otro lado, figuras como Estrada señalaron públicamente que de existir tales amenazas se debe proceder formalmente con la denuncia, mientras que Alfredo Lozoya declaró que hay problemas más urgentes y calificó las amenazas contra gobernadores como una herramienta en procesos electorales.
La cobertura actual no detalla nuevas acciones legales inmediatas ni especifica el avance de las carpetas de investigación mencionadas, por lo que el desarrollo de este caso dependerá de si se presentan las denuncias formales requeridas.
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Cobertura (17)
- Sheinbaum llama a Maru Campos a presentar una denuncia si está siendo víctima de amenazas facebook.com · hace 2 d
- “Si Maru tiene amenazas por escrito, que las presente”: Estrada🎦 Tiempo La Noticia Digital · hace 2 d
- “Si hay amenazas, que presente la denuncia”: Sheinbaum responde a declaraciones de Maru Campos sobre la FGR El Sol de México · hace 2 d
- No hay nada contra la gobernadora: CSP respecto a Maru diario.mx · hace 2 d
- “Si Maru tiene amenazas por escrito, que las presente”: Estrada🎦 Puente Libre · hace 2 d
- Sin hablar y con los brazos cruzados, Maru Campos participa por videollamada en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum tras polémica Infobae · hace 2 d
- "Hay problemas más urgentes": Alfredo Lozoya sobre investigaciones a Maru 👉 Local En blanco y Negro | Noticias de Chihuahua · hace 2 d
- No hay nada contra la gobernadora: CSP respecto a Maru El Diario de Chihuahua · hace 2 d
- En La Líber Tiempo La Noticia Digital · hace 2 d
- Investigación en Chihuahua no es política, sino por violación de seguridad nacional: Sheinbaum IMER Noticias · hace 2 d
- Claudia Sheinbaum Pardo La Silla Rota · hace 2 d
- MARU CAMPOS Y EL VIEJO LIBRETO DE LA VÍCTIMA PROFESIONAL. . . CRUZ PÉREZ CUÉLLAR Y EL MÚSCULO TERRITORIAL. . . PAN FIRME, PRI AL BORDE DEL LLANTO Y LA ALIANZA QUE SE DESHACE ANTES DE NACER. Ráfaga Noticias · hace 2 d
- Maru Campos denuncia "amenazas": son "contra mí, mis bienes y mi familia", dice El Universal · hace 2 d
- Amenazas contra gobernadores, una herramienta de la 4T en procesos electorales: Alfredo Lozoya Omnia · hace 2 d
- NO LA TIENE NADA FÁCIL | NO ES DINERO DE CLAUDIA En blanco y Negro | Noticias de Chihuahua · hace 2 d
- Si hay amenazas, que Maru denuncie; abierta carpeta por caso CIA: Sheinbaum🎦 Tiempo La Noticia Digital · hace 2 d
- Denuncia Maru amenazas y asegura que es nuevamente perseguida diario.mx · hace 2 d
Respuestas rápidas
¿Qué denunció Maru Campos?
Maru Campos denunció amenazas en su contra, contra sus bienes y su familia, asegurando que es nuevamente perseguida.
¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum?
Sheinbaum llamó a presentar una denuncia formal si existen amenazas por escrito y aclaró que la investigación no es política, sino por violación de seguridad nacional vinculada al caso CIA.
¿Qué otras reacciones surgieron sobre el caso?
Actores políticos como Estrada pidieron que se presenten las denuncias correspondientes, y Alfredo Lozoya señaló que existen problemas más urgentes.
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