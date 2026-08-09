De $ 300.000 por sueldos a $ 6 millones en movimientos: las cifras que Fiscalía analiza de Darío Macas y su esposa en investigación por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía investiga al alcalde de Machala, Darío Macas, y a su esposa por millones de dólares sin justificar en movimientos bancarios.
El resumen
Ecuavisa informó inicialmente que la Fiscalía investiga al alcalde de Machala, Darío Macas, por USD 5,6 millones sin justificar. Posteriormente, El Universo detalló cifras específicas dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, señalando montos que van desde 300.000 dólares por sueldos hasta 6 millones en movimientos financieros de Macas y su esposa.
Primicias añadió que el denominado Caso Muralla salpica a cuatro entidades municipales de Machala, registrando que el alcalde sumó USD 300.000 en sueldos y USD 2,7 millones en ingresos. Paralelamente, expreso.ec indicó que la investigación también abarca los contratos y diversas entidades municipales en la misma ciudad, mientras que eldiario.ec puso el foco en los movimientos bancarios que mantienen bajo indagación al funcionario.
La cobertura actual se centra en el análisis de las cifras y los contratos por parte de la Fiscalía, sin que los reportes establezcan aún conclusiones definitivas ni las respuestas de los implicados ante los señalamientos de las entidades de control.
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Cobertura (5)
- La Fiscalía investiga al alcalde de Machala, Darío Macas, por USD 5,6 millones sin justificar Ecuavisa · hace 9 h
- Los movimientos bancarios que mantienen bajo investigación al alcalde de Machala eldiario.ec · hace 9 h
- Caso Muralla salpica a cuatro entidades municipales de Machala | Alcalde Darío Macas sumó USD 300.000 en sueldos y USD 2,7 millones en ingresos Primicias · hace 9 h
- Caso Muralla: los contratos y entidades municipales que investiga la Fiscalía en Machala expreso.ec · hace 9 h
- De $ 300.000 por sueldos a $ 6 millones en movimientos: las cifras que Fiscalía analiza de Darío Macas y su esposa en investigación por presunto enriquecimiento ilícito El Universo · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Quién es investigado por la Fiscalía en Machala?
La Fiscalía investiga al alcalde de Machala, Darío Macas, y a su esposa.
¿A cuánto ascienden los montos bajo análisis?
Los reportes mencionan cifras que incluyen USD 300.000 por sueldos, USD 2,7 millones en ingresos, USD 5,6 millones sin justificar y hasta 6 millones en movimientos financieros.
¿Cómo se denomina el caso que involucra a entidades municipales?
La cobertura periodística identifica el proceso bajo el nombre de Caso Muralla.
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