Hallan en La Estancia oficina donde se cometían fraudes inmobiliarios
La Fiscalía aseguró una finca en La Estancia, Zapopan, utilizada como oficina para falsificar escrituras y operar fraudes inmobiliarios.
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El resumen
La Fiscalía realizó un cateo y aseguró un inmueble ubicado en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan, donde operaba una notaría pirata dedicada a la falsificación de documentos y fraudes inmobiliarios. Durante la intervención en la finca, las autoridades decomisaron diversos sellos notariales y archivos que eran empleados para llevar a cabo estas actividades ilícitas.
Medios como El Informador, El Sol de México, MURAL, Quadratin Jalisco, Meganoticias y La Crónica de Hoy informaron sobre el aseguramiento del lugar, destacando el hallazgo de los materiales utilizados para simular trámites legales y la intervención directa de la Fiscalía en el sitio. La cobertura no especifica aún el número total de personas afectadas por los fraudes inmobiliarios ni las posibles detenciones derivadas del cateo.
Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la operación de esta oficina clandestina.
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Cobertura (6)
- Operaba notaría pirata en La Estancia; Fiscalía catea y asegura el lugar La Crónica de Hoy · hace 20 h
- Aseguran finca en Zapopan usada para fraudes inmobiliarios El Sol de México · hace 20 h
- Realizan cateo en finca de La Estancia MURAL | Periodismo independiente · hace 20 h
- Aseguran inmueble en Zapopan dedicado a la falsificación de escrituras Quadratin Jalisco · hace 20 h
- Aseguran sellos notariales y archivos durante investigación por fraude inmobiliario Meganoticias.mx · hace 20 h
- Hallan en La Estancia oficina donde se cometían fraudes inmobiliarios El Informador · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se ubicaba la oficina de fraudes inmobiliarios?
El inmueble asegurado se encuentra en la colonia La Estancia, ubicada en el municipio de Zapopan.
¿Qué aseguraron las autoridades en el lugar?
La Fiscalía aseguró la finca, además de decomisar sellos notariales y diversos archivos utilizados para la falsificación de escrituras.
¿Qué delitos se investigan en este caso?
Las indagatorias se centran en fraudes inmobiliarios y falsificación de documentos mediante la operación de una notaría pirata.
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