TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Hallan en La Estancia oficina donde se cometían fraudes inmobiliarios

La Fiscalía aseguró una finca en La Estancia, Zapopan, utilizada como oficina para falsificar escrituras y operar fraudes inmobiliarios.

6fuentes
6artículos
18velocidad
+31%desde la primera detección
hace 17 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

La Fiscalía realizó un cateo y aseguró un inmueble ubicado en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan, donde operaba una notaría pirata dedicada a la falsificación de documentos y fraudes inmobiliarios. Durante la intervención en la finca, las autoridades decomisaron diversos sellos notariales y archivos que eran empleados para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

Medios como El Informador, El Sol de México, MURAL, Quadratin Jalisco, Meganoticias y La Crónica de Hoy informaron sobre el aseguramiento del lugar, destacando el hallazgo de los materiales utilizados para simular trámites legales y la intervención directa de la Fiscalía en el sitio. La cobertura no especifica aún el número total de personas afectadas por los fraudes inmobiliarios ni las posibles detenciones derivadas del cateo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la operación de esta oficina clandestina.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Dónde se ubicaba la oficina de fraudes inmobiliarios?

El inmueble asegurado se encuentra en la colonia La Estancia, ubicada en el municipio de Zapopan.

¿Qué aseguraron las autoridades en el lugar?

La Fiscalía aseguró la finca, además de decomisar sellos notariales y diversos archivos utilizados para la falsificación de escrituras.

¿Qué delitos se investigan en este caso?

Las indagatorias se centran en fraudes inmobiliarios y falsificación de documentos mediante la operación de una notaría pirata.

Temas

La Estancia Zapopan Fraude inmobiliario Fiscalía Jalisco

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Entretenimiento 🔮 se desvanece ✓

Rapero "Soldis C4" es asesinado en Guadalajara

El asesinato del rapero y productor Jesús Hinojosa, conocido como Soldis C4, genera atención mediática en Guadalajara y diversos medios.

12 fuentes 14 artículos v 12 hace 4 d