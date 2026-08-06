Hallan en La Estancia oficina donde se cometían fraudes inmobiliarios

La Fiscalía realizó un cateo y aseguró un inmueble ubicado en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan, donde operaba una notaría pirata dedicada a la falsificación de documentos y fraudes inmobiliarios. Durante la intervención en la finca, las autoridades decomisaron diversos sellos notariales y archivos que eran empleados para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

Medios como El Informador, El Sol de México, MURAL, Quadratin Jalisco, Meganoticias y La Crónica de Hoy informaron sobre el aseguramiento del lugar, destacando el hallazgo de los materiales utilizados para simular trámites legales y la intervención directa de la Fiscalía en el sitio. La cobertura no especifica aún el número total de personas afectadas por los fraudes inmobiliarios ni las posibles detenciones derivadas del cateo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la operación de esta oficina clandestina.