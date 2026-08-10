Cientos de fans de Cristiano Ronaldo asisten a boda por error

La sorpresa de encontrarse rodeados por fans inesperados marcó la noche en Madeira. La creencia de que la boda tendría lugar en la catedral de Funchal surgió tras rumores difundidos por medios como La Revista Actual y La Silla Rota, que especulaban sobre una posible unión entre Cristiano y Georgina en Madeira.

Sin confirmación oficial, la expectativa se volvió viral en redes y motivó a los seguidores a viajar al sitio equivocado. La falta de un comunicado aclaratorio por parte de los organizadores dejó espacio para la confusión masiva.

Marca usa describió la escena como un ‘tremendo fail’, mientras Yahoo verificó que la boda celebrada en la catedral de Funchal correspondía a una pareja local, no a la de la estrella del fútbol. La situación plantea la pregunta de cómo los organizadores y autoridades locales podrán prevenir confusiones similares en futuros eventos de alto perfil.