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Estados Unidos reveló atentado terrorista frustrado que planeaba asesinar a Lionel Messi en el pasado Mundial: 'Lo volaré con cuatro bombas'

Informes policiales y de inteligencia revelan un complot yihadista frustrado para atentar contra Lionel Messi durante la Copa del Mundo.

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El resumen

Registros de la policía y del FBI dados a conocer recientemente exponen planes de ataques terroristas dirigidos contra figuras del deporte y de la iglesia, incluyendo amenazas específicas enfocadas en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante la celebración del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. La revelación surge a partir de diarios policiales y expedientes difundidos por diversos medios internacionales como MARCA, Diario AS, trome.com y El Tiempo, los cuales detallan consignas extremas como la intención de detonar explosivos adheridos al cuerpo contra el futbolista argentino, además de incluir planes contra el fútbol, el Papa, Madrid y Barcelona.

Los reportes publicados presentan divergencias en cuanto al alcance exacto de la neutralización y los detalles operativos específicos de las células involucradas, manteniéndose diferencias sobre la coordinación exacta entre las agencias de seguridad de los distintos países anfitriones según cada cabecera. La cobertura actual no especifica el número exacto de detenciones realizadas ni los detalles procesales posteriores sobre los sospechosos vinculados a las amenazas expuestas en los informes policiales.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes eran los objetivos de los atentados frustrados?

Los informes señalan como blancos al futbolista Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, al Papa, así como a las ciudades de Madrid y Barcelona.

¿Qué agencia intervino en la neutralización?

De acuerdo con la información disponible, el FBI neutralizó varios de los atentados previstos durante el torneo.

¿En qué contexto ocurrieron estas amenazas?

Las amenazas y planes terroristas se planearon en el marco de la realización del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.

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