El dueño de Amazon y uno de los fundadores de Facebook, a punto de comprar una parte del equipo de Iraola
Jeff Bezos y Eduardo Saverin están cerca de concretar la compra de una participación en el Liverpool FC.
El resumen
El fundador de Amazon y uno de los fundadores de Facebook figuran en negociaciones avanzadas para adquirir una parte de la propiedad del club de fútbol inglés dirigido por Iraola, según indican múltiples coberturas internacionales. La inyección de capital prevista en la operación genera expectativa sobre el impacto financiero que el multimillonario tendría en la entidad deportiva, beneficiando al equipo en el mercado de fichajes de acuerdo con informaciones difundidas por medios como Vietnam.vn.
Las cifras manejadas en los reportes varían respecto al porcentaje exacto de la adquisición, mencionando desde una parte de un tercio hasta un diez por ciento o el treinta por ciento del club, mientras portales especializados analizan las implicaciones económicas. El alcance de la inversión posiciona al tercer hombre más rico del mundo dentro del panorama del fútbol europeo, vinculando a los gigantes tecnológicas de Amazon y Facebook directamente con la gestión del equipo de Alexis Mac Allister.
La culminación del acuerdo y los términos definitivos de la compra de acciones por parte de los empresarios todavía no han sido anunciados de manera oficial por la institución británica.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes buscan comprar una parte del Liverpool?
Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.
¿De qué porcentaje de participación se habla en las negociaciones?
Los reportes mencionan cifras que van desde el diez por ciento hasta casi un tercio de la propiedad del club.
¿Se ha confirmado oficialmente el acuerdo?
Las coberturas indican que están cerca de concretarlo, pero la información surge de negociaciones en proceso y medios periodísticos.
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