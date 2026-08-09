Contaminará a El Paso el centro de datos
El Paso enfrenta preocupaciones por contaminación ante un nuevo centro de datos de inteligencia artificial en Texas.
Cobertura (7)
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El resumen
Los habitantes de El Paso enfrentan posibles afectaciones ambientales debido a un nuevo proyecto tecnológico en Texas. La situación surge a raíz de la construcción y financiamiento de una enorme planta de gas destinada a abastecer centros de datos de inteligencia artificial.
La cobertura de medios como El Sol de México, El Economista, Mi bolsillo, ecosistemastartup.com y diario.mx detalla que el complejo conocido como Stargate ha sido señalado por sus niveles de contaminación. Las estimaciones apuntan a que el centro de datos emitiría millones de toneladas de dióxido de carbono durante este año, respaldado por la inversión de Amazon en la infraestructura energética estadounidense.
Las informaciones disponibles no especifican las medidas de mitigación exactas ni los plazos precisos para contrarrestar el impacto ambiental directo en la zona fronteriza, dejando abierta la discusión sobre el balance entre el desarrollo tecnológico y la calidad del aire.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Qué proyecto genera preocupación en El Paso?
Un centro de datos de inteligencia artificial y una planta de gas asociada en Texas.
¿Qué empresa financia la planta de gas?
Amazon.
¿Qué impacto ambiental se señala en los reportes?
La emisión estimada de millones de toneladas de CO2 y la contaminación señalada en la zona.
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