Contaminará a El Paso el centro de datos

Los habitantes de El Paso enfrentan posibles afectaciones ambientales debido a un nuevo proyecto tecnológico en Texas. La situación surge a raíz de la construcción y financiamiento de una enorme planta de gas destinada a abastecer centros de datos de inteligencia artificial.

La cobertura de medios como El Sol de México, El Economista, Mi bolsillo, ecosistemastartup.com y diario.mx detalla que el complejo conocido como Stargate ha sido señalado por sus niveles de contaminación. Las estimaciones apuntan a que el centro de datos emitiría millones de toneladas de dióxido de carbono durante este año, respaldado por la inversión de Amazon en la infraestructura energética estadounidense.

Las informaciones disponibles no especifican las medidas de mitigación exactas ni los plazos precisos para contrarrestar el impacto ambiental directo en la zona fronteriza, dejando abierta la discusión sobre el balance entre el desarrollo tecnológico y la calidad del aire.