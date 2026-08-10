Gustavo Petro suma nueva acción judicial en la Cámara tras publicaciones en redes; esto se sabe del caso
Petro enfrenta una nueva acción judicial que amenaza sus guardias bolivarianas y aumenta la presión política antes de dejar el cargo.
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El resumen
Gustavo Petro, presidente saliente, ha sido señalado en una nueva acción judicial ante la Cámara de Representantes después de una serie de publicaciones en redes sociales. La denuncia, presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, acusa al mandatario de haber impulsado la creación de “guardias bolivarianas” con la facultad de exigir cambios, y la Comisión de Acusación ha recibido una queja por incitación al delito.
Según la denuncia, esas guardias tendrían autoridad para exigir cambios en la administración. El caso aún está en fase inicial y los efectos concretos sobre la política de Petro no se han definido; El Espectador advierte tiempos difíciles, pero la cobertura no detalla posibles sanciones ni procedimientos posteriores.
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Cobertura (6)
- Petro bautiza a Abelardo como “El Breve” y pide crear guardias libertadoras lasillavacia.com · hace 13 h
- Gustavo Petro suma nueva acción judicial en la Cámara tras publicaciones en redes; esto se sabe del caso elpais.com.co · hace 13 h
- La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, se centra en que el mandatario saliente promovió la creación de “guardias bolivarianas”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de facebook.com · hace 13 h
- Se avecinan tiempos difíciles El Espectador · hace 13 h
- Comisión de Acusación de la Cámara recibió nueva denuncia contra el expresidente Petro por el delito de instigación para delinquir Infobae · hace 13 h
- Gustavo Petro suma nueva acción judicial en la Cámara tras publicaciones en redes; esto se sabe del caso elpais.com.co · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué es la nueva acción judicial contra Gustavo Petro?
Una denuncia presentada ante la Cámara de Representantes que lo acusa de haber impulsado la creación de guardias bolivarianas con capacidad de exigir cambios y de incitación al delito.
¿Quiénes presentaron la denuncia?
El exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, según la cobertura de El País y otras fuentes.
¿Qué consecuencias potenciales se mencionan?
Los informes indican que el caso está en fase inicial y que la cobertura de El Espectador advierte tiempos difíciles, sin detallar sanciones concretas.
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