Gustavo Petro suma nueva acción judicial en la Cámara tras publicaciones en redes; esto se sabe del caso

Gustavo Petro, presidente saliente, ha sido señalado en una nueva acción judicial ante la Cámara de Representantes después de una serie de publicaciones en redes sociales. La denuncia, presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, acusa al mandatario de haber impulsado la creación de “guardias bolivarianas” con la facultad de exigir cambios, y la Comisión de Acusación ha recibido una queja por incitación al delito.

Según la denuncia, esas guardias tendrían autoridad para exigir cambios en la administración. El caso aún está en fase inicial y los efectos concretos sobre la política de Petro no se han definido; El Espectador advierte tiempos difíciles, pero la cobertura no detalla posibles sanciones ni procedimientos posteriores.