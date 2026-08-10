Inversores argentinos en Miami: las nuevas zonas que ganan terreno y prometen oportunidades

Los inversores argentinos están dirigiendo su capital a nuevas áreas de Miami, según un reporte de Clarín que señala que barrios como [implied] están ganando terreno y ofreciendo oportunidades. La tendencia se refleja también en la participación de desarrolladores de Florida en la Expo Real Estate Argentina 2026, donde presentarán proyectos dirigidos al mercado argentino. El giro se explica por la percepción de Miami como una ciudad consolidada, citada por Related Group en la Expo Real Estate, que afirma que ahora se compra una ciudad ya establecida en vez de una expectativa.

Un experto consultado por iProfesional señala cuáles son las mejores zonas para invertir, mientras la historia de Edgardo Defortuna, un cordobés que construyó su carrera en Miami bajo Fortune International Group, ilustra el éxito de este enfoque. Sin embargo, los artículos no especifican los nombres de los barrios ni cuantifican el flujo de capital, y no hay consenso sobre el ritmo de desarrollo futuro. La cobertura no detalla cómo los proyectos presentados en la expo se traducirán en transacciones reales.

Queda pendiente saber qué sectores atraerán mayor inversión y cómo responderá la normativa local.