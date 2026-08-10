Inversores argentinos en Miami: las nuevas zonas que ganan terreno y prometen oportunidades
Inversores argentinos redirigen su capital a nuevas zonas de Miami, viendo la ciudad como una apuesta consolidada
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El resumen
Los inversores argentinos están dirigiendo su capital a nuevas áreas de Miami, según un reporte de Clarín que señala que barrios como [implied] están ganando terreno y ofreciendo oportunidades. La tendencia se refleja también en la participación de desarrolladores de Florida en la Expo Real Estate Argentina 2026, donde presentarán proyectos dirigidos al mercado argentino. El giro se explica por la percepción de Miami como una ciudad consolidada, citada por Related Group en la Expo Real Estate, que afirma que ahora se compra una ciudad ya establecida en vez de una expectativa.
Un experto consultado por iProfesional señala cuáles son las mejores zonas para invertir, mientras la historia de Edgardo Defortuna, un cordobés que construyó su carrera en Miami bajo Fortune International Group, ilustra el éxito de este enfoque. Sin embargo, los artículos no especifican los nombres de los barrios ni cuantifican el flujo de capital, y no hay consenso sobre el ritmo de desarrollo futuro. La cobertura no detalla cómo los proyectos presentados en la expo se traducirán en transacciones reales.
Queda pendiente saber qué sectores atraerán mayor inversión y cómo responderá la normativa local.
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Cobertura (6)
- Llega a Buenos Aires el argentino que convirtió a Miami en uno de los mercados inmobiliarios más atractivos Somos Pymes · hace 15 h
- Related Group llega a Expo Real Estate y apuesta por Miami: "Hoy ya no se compra una expectativa, sino una ciudad consolidada" Ambito · hace 15 h
- Cuáles son las mejores zonas de Miami para que inviertan los argentinos, según experto iProfesional · hace 15 h
- Desarrolladores de Florida llevarán proyectos inmobiliarios a Expo Real Estate Argentina 2026 mercado.com.ar · hace 15 h
- El cordobés que se fue a aprender inglés y terminó construyendo Miami: quién es Edgardo Defortuna (Fortune International Group) infonegocios.info · hace 15 h
- Inversores argentinos en Miami: las nuevas zonas que ganan terreno y prometen oportunidades Clarin.com · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué zonas de Miami se consideran emergentes para los inversores argentinos?
La cobertura de iProfesional menciona que un experto ha señalado las zonas más atractivas, pero los artículos no enumeran los barrios específicos.
¿Cuál es el papel de la Expo Real Estate en esta tendencia?
Según Ambito y mercado.com.ar, desarrolladores de Florida presentan proyectos en la Expo Real Estate Argentina 2026, mostrando interés directo del sector inmobiliario en captar inversión argentina.
¿Quién es Edgardo Defortuna y qué representa su historia?
Infonegocios.info describe a Edgardo Defortuna, un cordobés que aprendió inglés y fundó Fortune International Group, como ejemplo de éxito argentino en el mercado inmobiliario de Miami.
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