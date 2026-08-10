Paulina Rubio gana batalla legal contra su expareja “Colate”

El reporte de El Correo.com confirmó la permanencia del niño en Miami, mientras que Telecinco ofreció una cronología detallada de la disputa judicial. Yahoo en Español señaló la victoria de Rubio en la batalla legal, y Excélsior repitió la decisión de que el hijo quedará con la madre.

El Economista añadió que “Colate” planea apelar, y HOLA citó su reacción enfática: “Nada podrá con nuestro amor, Nico”. Los informes no desglosan los fundamentos jurídicos que sustentaron la sentencia ni indican los plazos exactos de la posible apelación.

Tampoco se especifica si se consideró alguna forma de custodia compartida. La falta de detalles sobre el proceso de recurso deja abierto si “Colate” formalizará el recurso mencionado y cómo afectará la vida del menor en el futuro.