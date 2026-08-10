Paulina Rubio gana batalla legal contra su expareja “Colate”
Paulina Rubio asegura la custodia de su hijo y lo mantiene en Miami, mientras su ex “Colate” anuncia una posible apelación.
El resumen
El reporte de El Correo.com confirmó la permanencia del niño en Miami, mientras que Telecinco ofreció una cronología detallada de la disputa judicial. Yahoo en Español señaló la victoria de Rubio en la batalla legal, y Excélsior repitió la decisión de que el hijo quedará con la madre.
El Economista añadió que “Colate” planea apelar, y HOLA citó su reacción enfática: “Nada podrá con nuestro amor, Nico”. Los informes no desglosan los fundamentos jurídicos que sustentaron la sentencia ni indican los plazos exactos de la posible apelación.
Tampoco se especifica si se consideró alguna forma de custodia compartida. La falta de detalles sobre el proceso de recurso deja abierto si “Colate” formalizará el recurso mencionado y cómo afectará la vida del menor en el futuro.
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Respuestas rápidas
¿Qué decisión tomó el juzgado respecto a la custodia?
El tribunal concedió la custodia total a Paulina Rubio y ordenó que el hijo permanezca con ella en Miami.
¿Cuál es la respuesta de Nicolás Vallejo‑Nájera, alias “Colate”?
Según HOLA, Colate manifestó que “Nada podrá con nuestro amor, Nico” tras conocerse la decisión.
¿Se anticipa alguna apelación?
El Economista informó que “Colate” va a recurrir, aunque no se han detallado los plazos del recurso.
Cobertura (16)
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