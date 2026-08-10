La inesperada muerte de Alejandro Castellanos, exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud
El exnadador olímpico Alejandro Castellanos falleció de forma repentina tras desvanecerse cerca de un cajero automático en Tegucigalpa.
Cobertura (6)
- Tras salir del cajero, se desvaneció y cayó al suelo: Detalles de la muerte de Alejandro Castellanos elheraldo.hn · hace 14 h
- Inesperadamente Honduras pierde a uno de sus deportistas y ciudadanos más reconocidos Proceso Digital · hace 14 h
- Hijo de exministro era hombre que murió en cajero de Tegucigalpa Diario Tiempo de Honduras · hace 14 h
- Honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage serán en Funeraria La Auxiliadora Diario La Tribuna · hace 14 h
- Nadador olímpico e hijo de exministro: el hombre que murió repentinamente en el bulevar Morazán elheraldo.hn · hace 14 h
- La inesperada muerte de Alejandro Castellanos, exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud LaPrensa.hn · hace 14 h
El resumen
Un hombre identificado como el exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud, Alejandro Castellanos, murió tras desvanecerse y caer al suelo luego de salir de un cajero automático ubicado en el bulevar Morazán. La repentina pérdida de quien también era reconocido como deportista y ciudadano generó reacciones en medios como Proceso Digital, Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn y elheraldo.hn, los cuales documentaron los detalles del suceso.
Actualmente, la cobertura de los medios locales se centra en las honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage, las cuales están programadas para llevarse a cabo en la Funeraria La Auxiliadora.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Alejandro Castellanos?
Era un exnadador olímpico, ciudadano reconocido en el ámbito deportivo e hijo de un exministro de Salud.
¿Dónde ocurrió el fallecimiento?
Ocurrió en Tegucigalpa, específicamente en el bulevar Morazán, tras salir de un cajero automático.
¿Dónde se realizarán las honras fúnebres?
Las honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage se llevarán a cabo en la Funeraria La Auxiliadora.
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