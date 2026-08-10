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La inesperada muerte de Alejandro Castellanos, exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud

El exnadador olímpico Alejandro Castellanos falleció de forma repentina tras desvanecerse cerca de un cajero automático en Tegucigalpa.

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El resumen

Un hombre identificado como el exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud, Alejandro Castellanos, murió tras desvanecerse y caer al suelo luego de salir de un cajero automático ubicado en el bulevar Morazán. La repentina pérdida de quien también era reconocido como deportista y ciudadano generó reacciones en medios como Proceso Digital, Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn y elheraldo.hn, los cuales documentaron los detalles del suceso.

Actualmente, la cobertura de los medios locales se centra en las honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage, las cuales están programadas para llevarse a cabo en la Funeraria La Auxiliadora.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Quién era Alejandro Castellanos?

Era un exnadador olímpico, ciudadano reconocido en el ámbito deportivo e hijo de un exministro de Salud.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento?

Ocurrió en Tegucigalpa, específicamente en el bulevar Morazán, tras salir de un cajero automático.

¿Dónde se realizarán las honras fúnebres?

Las honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage se llevarán a cabo en la Funeraria La Auxiliadora.

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