La inesperada muerte de Alejandro Castellanos, exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud

Un hombre identificado como el exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud, Alejandro Castellanos, murió tras desvanecerse y caer al suelo luego de salir de un cajero automático ubicado en el bulevar Morazán. La repentina pérdida de quien también era reconocido como deportista y ciudadano generó reacciones en medios como Proceso Digital, Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn y elheraldo.hn, los cuales documentaron los detalles del suceso.

Actualmente, la cobertura de los medios locales se centra en las honras fúnebres de Alejandro Daniel Castellanos Dusavage, las cuales están programadas para llevarse a cabo en la Funeraria La Auxiliadora.