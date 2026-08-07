Motagua se despega en la cima: tabla del grupo D despega la Copa Centroamericana
Motagua encabeza el Grupo D y abre camino a la fase final de la Copa Centroamericana
El resumen
Motagua lidera el Grupo D de la Copa Centroamericana tras superar a Municipal en la segunda jornada. La victoria sitúa al equipo hondureño en la cima de la tabla, garantizando una posición ventajosa para los próximos partidos decisivos de la fase de grupos. Este puesto coloca a Motagua en posición de controlar su destino en la fase final del torneo. LaPrensa.hn mostró la tabla donde Motagua sonríe y Municipal queda en descenso, mientras Diez.HN subrayó que la tabla del Grupo D “despega” en la competición.
Deportestvc.com publicó las tablas de posiciones de todos los grupos después de la jornada dos y Semanario Universidad señaló un balance favorable en la apertura del torneo. Everardo Herrera aportó el calendario y estadísticas oficiales de la Copa Centroamericana. Everardo Herrera proporcionó el calendario y estadísticas oficiales, facilitando el seguimiento de los encuentros del torneo. La próxima fecha del calendario, disponible en la publicación de Herrera, enfrentará a Motagua con el segundo clasificado del grupo, mientras Municipal buscará revertir su derrota.
Los resultados de esa ronda definirán qué equipos avanzan a la fase de eliminación directa. Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, como establece el formato del torneo.
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Cobertura (6)
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- Calendario y Estadísticas de la Copa Centroamericana Everardo Herrera · hace 9 h
- Balance favorable en la apertura de Copa Centroamericana Semanario Universidad · hace 9 h
- Tabla posiciones Copa Centroamericana: Motagua sonríe y revés a Municipal; así quedó LaPrensa.hn · hace 9 h
- Motagua se despega en la cima: tabla del grupo D despega la Copa Centroamericana Diez.HN · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué posición ocupa Motagua tras la segunda jornada?
Motagua lidera el Grupo D de la Copa Centroamericana.
¿Cuál fue el resultado que le dio a Motagua la ventaja?
Motagua venció a Municipal, según LaPrensa.hn.
¿Qué próximos partidos decidirán la clasificación?
La siguiente fecha del calendario enfrentará a Motagua con el segundo clasificado del grupo y a Municipal con su próximo rival; los resultados determinarán los equipos que pasarán a los cuartos de final.
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