Motagua lidera el Grupo D de la Copa Centroamericana tras superar a Municipal en la segunda jornada. La victoria sitúa al equipo hondureño en la cima de la tabla, garantizando una posición ventajosa para los próximos partidos decisivos de la fase de grupos. Este puesto coloca a Motagua en posición de controlar su destino en la fase final del torneo. LaPrensa.hn mostró la tabla donde Motagua sonríe y Municipal queda en descenso, mientras Diez.HN subrayó que la tabla del Grupo D “despega” en la competición.

Deportestvc.com publicó las tablas de posiciones de todos los grupos después de la jornada dos y Semanario Universidad señaló un balance favorable en la apertura del torneo. Everardo Herrera aportó el calendario y estadísticas oficiales de la Copa Centroamericana. Everardo Herrera proporcionó el calendario y estadísticas oficiales, facilitando el seguimiento de los encuentros del torneo. La próxima fecha del calendario, disponible en la publicación de Herrera, enfrentará a Motagua con el segundo clasificado del grupo, mientras Municipal buscará revertir su derrota.

Los resultados de esa ronda definirán qué equipos avanzan a la fase de eliminación directa. Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, como establece el formato del torneo.