Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: Mayorquín sorprende y la visita está dando el batacazo
Estrella Roja sorprende a Motagua con una victoria 2‑0 histórica en el Apertura, mientras la transmisión en vivo genera gran expectación
Cobertura (5)
- Estrella Roja sorprende 2-0 al Motagua y firma una victoria histórica en el Apertura Hondudiario · hace 14 h
- Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY ElHeraldo (HN) · hace 14 h
- ¡Catástrofe azul en el Nacional! Diario La Tribuna · hace 14 h
- ¡Se durmió Motagua! El insólito gol de Mayorquín en la victoria de Estrella Roja Diez.HN · hace 14 h
- Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: Mayorquín sorprende y la visita está dando el batacazo Diez.HN · hace 14 h
El resumen
Según Hondudiario, Estrella Roja sorprendió a Motagua con un marcador de 2‑0, asegurando una victoria histórica en el Apertura. Diez.HN añadió que el gol decisivo vino de Mayorquín, calificando la actuación de Motagua como un “batacazo” y señalando que el equipo parecía dormido.
Diario La Tribuna describió la derrota como una “catástrofe azul”. El anuncio de la hora y el canal para seguir el encuentro en directo también apareció en ElHeraldo, subrayando el interés mediático.
No se reportaron discrepancias sobre el marcador; los informes coinciden en el 2‑0 definitivo y en la tensión que genera en el club visitante.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 4 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Motagua y Estrella Roja?
Estrella Roja ganó 2‑0 a Motagua.
¿Quién anotó el gol que dio la ventaja a Estrella Roja?
Mayorquín marcó el gol decisivo para Estrella Roja, según Diez.HN.
¿Dónde se pudo ver el partido en vivo?
ElHeraldo informó la hora y el canal para seguir el encuentro en directo.
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