Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: Mayorquín sorprende y la visita está dando el batacazo

Según Hondudiario, Estrella Roja sorprendió a Motagua con un marcador de 2‑0, asegurando una victoria histórica en el Apertura. Diez.HN añadió que el gol decisivo vino de Mayorquín, calificando la actuación de Motagua como un “batacazo” y señalando que el equipo parecía dormido.

Diario La Tribuna describió la derrota como una “catástrofe azul”. El anuncio de la hora y el canal para seguir el encuentro en directo también apareció en ElHeraldo, subrayando el interés mediático.

No se reportaron discrepancias sobre el marcador; los informes coinciden en el 2‑0 definitivo y en la tensión que genera en el club visitante.