¡Muy retro! Tigres presenta su NUEVA playera de visitante para Temporada 26/27
Tigres sorprende con un jersey de visitante retro y dos versiones de precio antes del duelo contra Whitecaps.
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El resumen
Tigres ha lanzado su nueva playera de visitante para la Temporada 26/27, con un diseño claramente retro que remite a épocas doradas del club. La prenda surge de la colaboración con Adidas Originals y se mostró justo antes del partido contra los Whitecaps. Mientras INFO7 y TUDN destacan la elegancia del modelo, la información sobre materiales y fecha exacta de venta queda escasa; la cobertura no especifica cuándo estarán disponibles ni cuántas unidades se producirán.
Ambito centra su reporte en el precio, indicando que existen dos versiones del jersey, una de ellas considerablemente más barata, sin revelar cifras concretas. tigres.com.mx plantea la presentación como un hito histórico y enfatiza la asociación con Adidas, mientras Footy Headlines y Mediotiempo reproducen el anuncio sin añadir datos adicionales. La diversidad de enfoques muestra que la prensa deportiva se concentra en la estética y el costo, pero rara vez menciona canales de distribución. Los próximos pasos incluyen confirmar los puntos de venta oficiales y observar si la versión económica se comercializa en tiendas físicas o en línea.
Además, la respuesta de los aficionados durante el encuentro contra Whitecaps podría influir en la disponibilidad futura. Se espera que los canales de Adidas y el club publiquen fechas precisas de lanzamiento y detalles de producción en los próximos días.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el tema principal del nuevo jersey de visitante de Tigres para la temporada 26/27?
El diseño se presenta como retro, inspirado en la historia del club, bajo la colaboración con Adidas Originals.
¿Qué opciones de precio se mencionan en la cobertura?
Ambito señala que hay dos versiones del jersey, una con un precio notablemente más bajo que la otra, aunque no se indican cifras exactas.
¿En qué contexto se mostró el jersey antes de su venta?
TUDN y Footy Headlines informan que la prenda fue revelada antes del partido contra los Whitecaps.
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