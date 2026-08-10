¡Muy retro! Tigres presenta su NUEVA playera de visitante para Temporada 26/27

Tigres ha lanzado su nueva playera de visitante para la Temporada 26/27, con un diseño claramente retro que remite a épocas doradas del club. La prenda surge de la colaboración con Adidas Originals y se mostró justo antes del partido contra los Whitecaps. Mientras INFO7 y TUDN destacan la elegancia del modelo, la información sobre materiales y fecha exacta de venta queda escasa; la cobertura no especifica cuándo estarán disponibles ni cuántas unidades se producirán.

Ambito centra su reporte en el precio, indicando que existen dos versiones del jersey, una de ellas considerablemente más barata, sin revelar cifras concretas. tigres.com.mx plantea la presentación como un hito histórico y enfatiza la asociación con Adidas, mientras Footy Headlines y Mediotiempo reproducen el anuncio sin añadir datos adicionales. La diversidad de enfoques muestra que la prensa deportiva se concentra en la estética y el costo, pero rara vez menciona canales de distribución. Los próximos pasos incluyen confirmar los puntos de venta oficiales y observar si la versión económica se comercializa en tiendas físicas o en línea.

Además, la respuesta de los aficionados durante el encuentro contra Whitecaps podría influir en la disponibilidad futura. Se espera que los canales de Adidas y el club publiquen fechas precisas de lanzamiento y detalles de producción en los próximos días.