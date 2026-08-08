Tigres se mantiene con vida en Leagues Cup tras llevarse el punto extra ante Minnesota

Tigres UANL continúa con vida en la Leagues Cup 2026 después de conseguir el punto extra en la tanda de penales frente a Minnesota United, en un encuentro donde el guardameta Nahuel Guzmán frenó al equipo rival. La cobertura informativa, que incluyó transmisiones en directo y crónicas de medios como Mediotiempo, MARCA y bolavip.com, siguió de cerca la previa con las alineaciones y la preparación en el vestuario de los Auriazules.

La información disponible no detalla el marcador exacto obtenido durante el tiempo reglamentario previo a la definición desde los once pasos, ni especifica cómo se desarrollarán los siguientes compromisos del equipo en el torneo. Las fuentes se limitan a confirmar la continuidad de Tigres en la competencia tras este resultado.