Tigres se mantiene con vida en Leagues Cup tras llevarse el punto extra ante Minnesota
Tigres se mantiene con vida en la Leagues Cup 2026 tras asegurar la victoria en penales frente a Minnesota United.
Cobertura (6)
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El resumen
Tigres UANL continúa con vida en la Leagues Cup 2026 después de conseguir el punto extra en la tanda de penales frente a Minnesota United, en un encuentro donde el guardameta Nahuel Guzmán frenó al equipo rival. La cobertura informativa, que incluyó transmisiones en directo y crónicas de medios como Mediotiempo, MARCA y bolavip.com, siguió de cerca la previa con las alineaciones y la preparación en el vestuario de los Auriazules.
La información disponible no detalla el marcador exacto obtenido durante el tiempo reglamentario previo a la definición desde los once pasos, ni especifica cómo se desarrollarán los siguientes compromisos del equipo en el torneo. Las fuentes se limitan a confirmar la continuidad de Tigres en la competencia tras este resultado.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Respuestas rápidas
¿Contra qué equipo jugó Tigres en este partido de la Leagues Cup?
Tigres se enfrentó a Minnesota United.
¿Cómo aseguró Tigres el punto extra en el encuentro?
El equipo se llevó la victoria en penales, con una actuación destacada de Nahuel Guzmán.
¿Qué medios cubrieron las incidencias del partido?
La cobertura incluyó a Mediotiempo, MARCA y bolavip.com.
Velocidad
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