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Un niño se niega a abrocharse el cinturón de seguridad y provoca la cancelación de un vuelo en Canadá

La negativa de un niño a usar el cinturón obliga a Porter Airlines a abortar un vuelo a Toronto

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El resumen

Un niño que se negó a sentarse y a abrocharse el cinturón de seguridad obligó a Porter Airlines a cancelar un vuelo con destino a Toronto. La sorpresa radica en que la medida tomada fue la cancelación total del vuelo, no un simple retraso.

El siguiente paso será observar si Porter Airlines revisa sus protocolos para evitar futuras interrupciones similares, según la información disponible. Los reportes venideros podrían indicar si la aerolínea adopta medidas de retención de pasajeros que se nieguen a cumplir las normas de seguridad.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué aerolínea canceló el vuelo?

Porter Airlines canceló el vuelo.

¿Cuál era el destino del vuelo cancelado?

El vuelo tenía como destino Toronto.

¿Qué motivo específico provocó la cancelación?

La negativa del niño a sentarse y a abrocharse el cinturón de seguridad.

Temas

Porter Airlines Canadá cinturón de seguridad cancelación de vuelo Toronto

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