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Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre en pleno concierto en Toronto, Canadá

Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre que la sujetó del brazo en pleno concierto en Toronto.

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El resumen

La artista Karol G protagonizó un momento incómodo en su gira cuando un fanático burló la seguridad y subió al escenario en Toronto, Canadá, para aferrarse a ella y jalonearla del brazo. El hecho generó tensión en el recinto durante la presentación.

Tras el incidente, el seguidor involucrado, identificado como un fan mexicano, dio la cara públicamente y declaró que jamás tuvo malas intenciones y que solo buscaba saludar a la cantante. La cobertura de medios como CiberCuba, Radio Fórmula, Noticias Caracol, MILENIO y elpais.com.co registra el suceso, aunque los reportes no especifican las medidas posteriores adoptadas por el equipo de seguridad ni las declaraciones oficiales de la artista.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Respuestas rápidas

¿Dónde ocurrió el incidente con Karol G?

El suceso tuvo lugar durante un concierto en Toronto, Canadá.

¿Qué hizo el fanático durante el concierto?

Burló la seguridad, subió al escenario y sujetó a la cantante del brazo.

¿Qué declaró el hombre involucrado?

Afirmó que no tenía malas intenciones y que solo quería saludarla.

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