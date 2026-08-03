Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre en pleno concierto en Toronto, Canadá
Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre que la sujetó del brazo en pleno concierto en Toronto.
El resumen
La artista Karol G protagonizó un momento incómodo en su gira cuando un fanático burló la seguridad y subió al escenario en Toronto, Canadá, para aferrarse a ella y jalonearla del brazo. El hecho generó tensión en el recinto durante la presentación.
Tras el incidente, el seguidor involucrado, identificado como un fan mexicano, dio la cara públicamente y declaró que jamás tuvo malas intenciones y que solo buscaba saludar a la cantante. La cobertura de medios como CiberCuba, Radio Fórmula, Noticias Caracol, MILENIO y elpais.com.co registra el suceso, aunque los reportes no especifican las medidas posteriores adoptadas por el equipo de seguridad ni las declaraciones oficiales de la artista.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió el incidente con Karol G?
El suceso tuvo lugar durante un concierto en Toronto, Canadá.
¿Qué hizo el fanático durante el concierto?
Burló la seguridad, subió al escenario y sujetó a la cantante del brazo.
¿Qué declaró el hombre involucrado?
Afirmó que no tenía malas intenciones y que solo quería saludarla.
Cobertura (10)
- VIDEO | El incómodo momento que vivió Karol G durante su gira: fan la sujetó del brazo Noticias Caracol · hace 9 h
- Karol G vivió tenso momento con un fan en su concierto; seguridad tuvo que intervenir Caracol TV · hace 9 h
- Momento de tensión en concierto de Karol G tras irrupción de un asistente en el escenario Vanguardia · hace 9 h
- Karol G fue agredida por un fan en pleno concierto en Toronto: video del tenso momento Revista Semana · hace 9 h
- Karol G enfrentó tenso momento durante concierto en Toronto elnortehoy.com · hace 9 h
- Se aferró a toda costa: El tenso momento que vivió Karol G con un fanático en pleno concierto en Toronto CiberCuba · hace 9 h
- 'Jamás tuve malas intenciones': fan mexicano que asustó a Karol G durante concierto en Toronto da la cara Radio Fórmula · hace 9 h
- VIDEO | El incómodo momento que vivió Karol G durante su gira: fan la sujetó del brazo Noticias Caracol · hace 9 h
- "Solo la jaloneó": Fan de Karol G burla seguridad en concierto y sube al escenario para saludar a la cantante MILENIO · hace 9 h
- Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre en pleno concierto en Toronto, Canadá elpais.com.co · hace 9 h
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