Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre en pleno concierto en Toronto, Canadá

La artista Karol G protagonizó un momento incómodo en su gira cuando un fanático burló la seguridad y subió al escenario en Toronto, Canadá, para aferrarse a ella y jalonearla del brazo. El hecho generó tensión en el recinto durante la presentación.

Tras el incidente, el seguidor involucrado, identificado como un fan mexicano, dio la cara públicamente y declaró que jamás tuvo malas intenciones y que solo buscaba saludar a la cantante. La cobertura de medios como CiberCuba, Radio Fórmula, Noticias Caracol, MILENIO y elpais.com.co registra el suceso, aunque los reportes no especifican las medidas posteriores adoptadas por el equipo de seguridad ni las declaraciones oficiales de la artista.