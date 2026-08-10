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Un partido en Reino Unido busca deportar presos extranjeros a El Salvador

Un partido británico liderado por Nigel Farage propone hoy enviar presos extranjeros a El Salvador, despertando debate internacional

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El resumen

La propuesta surge mientras el gobierno británico enfrenta una creciente saturación penitenciaria y busca soluciones fuera del país. La Razón citó a Farage prometiendo la medida si su partido accediera al poder, mientras MercoPress informó de negociaciones con el gobierno salvadoreño para el envío de reclusos.

El Periódico amplió la propuesta incluyendo a Kosovo como posible alternativa para aliviar la presión penitenciaria. Madrid Actual señaló que una delegación británica viajará a El Salvador para estudiar el sistema carcelario antes de cualquier acuerdo.

Los presos extranjeros detenidos en el Reino Unido y sus familias son los principales afectados, al igual que los gobiernos de Londres y San Salvador, que deberán definir los términos de cualquier traslado. La próxima fase incluye la visita de la delegación a El Salvador y la posible firma de acuerdos de extradición o transferencia.

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Respuestas rápidas

¿Qué propone exactamente el partido de Nigel Farage?

Propone deportar a presos extranjeros del Reino Unido a cárceles de El Salvador, y menciona a Kosovo como posible destino alternativo.

¿Qué pasos ha anunciado el partido para avanzar la propuesta?

Ha anunciado que enviará una delegación a El Salvador para estudiar sus prisiones y negociar con el gobierno salvadoreño.

¿Qué países podrían estar involucrados en el posible traslado?

Reino Unido, El Salvador y, según algunas fuentes, Kosovo podrían estar implicados en la medida.

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Nigel Farage Reino Unido El Salvador ultraderecha deportación de presos

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