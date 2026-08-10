Un partido en Reino Unido busca deportar presos extranjeros a El Salvador
Un partido británico liderado por Nigel Farage propone hoy enviar presos extranjeros a El Salvador, despertando debate internacional
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El resumen
La propuesta surge mientras el gobierno británico enfrenta una creciente saturación penitenciaria y busca soluciones fuera del país. La Razón citó a Farage prometiendo la medida si su partido accediera al poder, mientras MercoPress informó de negociaciones con el gobierno salvadoreño para el envío de reclusos.
El Periódico amplió la propuesta incluyendo a Kosovo como posible alternativa para aliviar la presión penitenciaria. Madrid Actual señaló que una delegación británica viajará a El Salvador para estudiar el sistema carcelario antes de cualquier acuerdo.
Los presos extranjeros detenidos en el Reino Unido y sus familias son los principales afectados, al igual que los gobiernos de Londres y San Salvador, que deberán definir los términos de cualquier traslado. La próxima fase incluye la visita de la delegación a El Salvador y la posible firma de acuerdos de extradición o transferencia.
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Cobertura (7)
- Un partido político de Reino Unido explora un acuerdo con El Salvador para trasladar a presos extranjeros Infobae · hace 8 h
- Partido de la ultraderecha británica propone deportar a presos extranjeros a El Salvador Bloomberg Línea · hace 8 h
- Farage anuncia que deportará a presos extranjeros a El Salvador si llega al poder La Razón · hace 8 h
- Reform UK negocia con El Salvador el envío de presos extranjeros a las cárceles de Bukele MercoPress · hace 8 h
- El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de Kosovo o El Salvador para aliviar la saturación El Periódico · hace 8 h
- Nigel Farage enviará una delegación a El Salvador para estudiar las cárceles Madrid Actual · hace 8 h
- Un partido en Reino Unido busca deportar presos extranjeros a El Salvador La Prensa Gráfica · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué propone exactamente el partido de Nigel Farage?
Propone deportar a presos extranjeros del Reino Unido a cárceles de El Salvador, y menciona a Kosovo como posible destino alternativo.
¿Qué pasos ha anunciado el partido para avanzar la propuesta?
Ha anunciado que enviará una delegación a El Salvador para estudiar sus prisiones y negociar con el gobierno salvadoreño.
¿Qué países podrían estar involucrados en el posible traslado?
Reino Unido, El Salvador y, según algunas fuentes, Kosovo podrían estar implicados en la medida.
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