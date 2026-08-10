Un partido en Reino Unido busca deportar presos extranjeros a El Salvador

La propuesta surge mientras el gobierno británico enfrenta una creciente saturación penitenciaria y busca soluciones fuera del país. La Razón citó a Farage prometiendo la medida si su partido accediera al poder, mientras MercoPress informó de negociaciones con el gobierno salvadoreño para el envío de reclusos.

El Periódico amplió la propuesta incluyendo a Kosovo como posible alternativa para aliviar la presión penitenciaria. Madrid Actual señaló que una delegación británica viajará a El Salvador para estudiar el sistema carcelario antes de cualquier acuerdo.

Los presos extranjeros detenidos en el Reino Unido y sus familias son los principales afectados, al igual que los gobiernos de Londres y San Salvador, que deberán definir los términos de cualquier traslado. La próxima fase incluye la visita de la delegación a El Salvador y la posible firma de acuerdos de extradición o transferencia.