Hombre oculta el cuerpo de su madre en un congelador durante casi tres años
Un hombre en el Reino Unido ocultó el cadáver de su madre en un congelador durante casi tres años para cobrar pagos de pensión.
El resumen
Tres años duró la ocultación del cuerpo de una madre por parte de su hijo en el Reino Unido, periodo durante el cual el individuo cobró pagos que no le correspondían por un monto de 100.000 dólares. Para sostener la mentira y evitar sospechas, el responsable justificó la ausencia de su progenitora asegurando ante su entorno que ella padecía de agorafobia.
Tras ser descubierto y detenido, el hombre ofreció una explicación calificada como insólita por los medios. Diversas fuentes periodísticas como Clarin.com, La Vanguardia, Independent en Español, People en Español y Primera Hora han documentado los detalles de este caso que combina el fraude financiero con el ocultamiento prolongado de un cadáver.
Actualmente, la cobertura confirma que el implicado ha sido condenado en el territorio británico. La información disponible no especifica los detalles adicionales sobre el cumplimiento de la sentencia ni sobre posibles cómplices, limitándose a reportar el desenlace judicial del proceso y los motivos económicos detrás del delito.
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Cobertura (5)
- Guardó el cuerpo de su madre en un congelador durante tres años y cobró 100.000 dólares en pagos que no le correspondían: la insólita explicación cuando lo detuvieron Clarin.com · hace 11 h
- Condenado en el Reino Unido por ocultar durante casi tres años el cadáver de su madre en un congelador La Vanguardia · hace 11 h
- Hombre tenía a su madre muerta en el congelador y decía que era “agorafóbica” Independent en Español · hace 11 h
- Escondió el cadáver de su madre en un congelador para recibir pagos de pensión People en Español · hace 11 h
- Hombre oculta el cuerpo de su madre en un congelador durante casi tres años Primera Hora · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el congelador?
El cuerpo permaneció oculto durante casi tres años, según indican los reportes.
¿Cuál fue el motivo del delito según la cobertura?
Los informes señalan que el hombre escondió el cadáver para continuar recibiendo pagos de pensión que no le correspondían, sumando un total de 100.000 dólares.
¿Qué excusa daba el hombre para justificar la ausencia de su madre?
El individuo afirmaba ante las personas que su madre era agorafóbica para explicar por qué no se dejaba ver.
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