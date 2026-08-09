Hombre oculta el cuerpo de su madre en un congelador durante casi tres años

Tres años duró la ocultación del cuerpo de una madre por parte de su hijo en el Reino Unido, periodo durante el cual el individuo cobró pagos que no le correspondían por un monto de 100.000 dólares. Para sostener la mentira y evitar sospechas, el responsable justificó la ausencia de su progenitora asegurando ante su entorno que ella padecía de agorafobia.

Tras ser descubierto y detenido, el hombre ofreció una explicación calificada como insólita por los medios. Diversas fuentes periodísticas como Clarin.com, La Vanguardia, Independent en Español, People en Español y Primera Hora han documentado los detalles de este caso que combina el fraude financiero con el ocultamiento prolongado de un cadáver.

Actualmente, la cobertura confirma que el implicado ha sido condenado en el territorio británico. La información disponible no especifica los detalles adicionales sobre el cumplimiento de la sentencia ni sobre posibles cómplices, limitándose a reportar el desenlace judicial del proceso y los motivos económicos detrás del delito.