Las autoridades mexicanas detuvieron a 12 personas vinculadas con redes de extorsión que afectaban al sector productor de aguacate y limón en Michoacán. La acción policial incluyó la captura de un individuo identificado como X1, perteneciente al grupo criminal Los Caballeros Templarios, según detallan medios como EL PAÍS y Infobae. Estas detenciones se producen tras el veto comercial aplicado por Estados Unidos a estos productos y han llevado a las autoridades estatales a reforzar la seguridad en las zonas agrícolas productoras.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró públicamente la captura de los presuntos sicarios, mientras que coberturas de medios como Meganoticias.mx señalan que este operativo permitirá la identificación de más implicados en las redes de extorsión que operan en la región. La ofensiva de seguridad busca frenar el impacto del crimen organizado sobre la economía local y la comercialización agrícola. Las coberturas actuales no especifican las fechas de los próximos procesos judiciales contra los 12 detenidos ni los plazos para levantar el veto comercial impuesto por Estados Unidos.

Se vigilará si el reforzamiento de la seguridad en las zonas aguacateras y limoneras logra estabilizar la cadena de suministro y mitigar las presiones del narcotráfico en la región.