2 pesos por kilo: cómo los cárteles convirtieron el aguacate de Michoacán en uno de sus negocios más rentables
El cobro de dos pesos por kilo de aguacate en Michoacán expone la red de extorsiones del crimen organizado.
El resumen
El 6 de agosto de 2026, la cobertura informativa posicionó al aguacate de Michoacán como uno de los negocios más lucrativos para los cárteles mediante el cobro de dos pesos por kilo, según informes iniciales difundidos por infobae.com. Posteriormente, medios como quadratin.com.mx detallaron que el 75.8% de las extorsiones se concentraron en los municipios que conforman la franja aguacatera, mientras que El Financiero y Reforma señalaron que diversas células criminales acumularon miles de millones de pesos en extorsiones, vinculando además a estos grupos con el asesinato de Manzo.
En cuanto a las acciones oficiales, coberturas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, revistabusqueda.com, Gente del Balsas, 24-horas.mx y Changoonga.com reportaron la detención de 50 criminales y nueve cabecillas delincuenciales en un año, además de evitar pagos millonarios en extorsiones y rescatar a víctimas de secuestro virtual. La cobertura presenta divergencias en la cuantificación de las ganancias ilícitas y el impacto económico total, ya que mientras algunos reportes mencionan cifras específicas de miles de millones de pesos acumulados por criminales, otros enfatizan el rescate financiero y operativo evitado mediante acciones gubernamentales.
Actualmente, la situación mantiene bajo presión la exportación del aguacate mexicano debido al cobro de piso, al tiempo que las autoridades han identificado a los principales extorsionadores y exhortado a la población a utilizar herramientas digitales para reportar llamadas y prevenir delitos en la región.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Cobertura (20)
- Zona aguacatera vanguardia.com.mx · hace 1 d
- Cobro de piso al aguacate y limón dejaba 18 mil mdp Unomásuno · hace 1 d
- El 75.8% de las extorsiones fueron en municipios de franja aguacatera quadratin.com.mx · hace 1 d
- CJNG ‘acapara’ extorsión en Michoacán; al menos cinco criminales acumularon 15 mil mdp El Financiero · hace 1 d
- Cobro de piso pone bajo presión la exportación del aguacate mexicano Diario del Yaqui · hace 1 d
- Golpe a la extorsión en Michoacán: evitan pago de más de 291 mdp - Sistema Michoacano de Radio y Televisión · hace 1 d
- GOLPE A LA EXTORSIÓN: EN UN AÑO, 50 CRIMINALES Y 9 CABECILLAS DELINCUENCIALES DETENIDAS revistabusqueda.com · hace 1 d
- Destaca FGE detención de presuntos líderes delincuenciales y generadores de violencia en Michoacán Gente del Balsas · hace 1 d
- Ganó 18 mil mdp en extorsiones célula que mató a Manzo Reforma · hace 1 d
- Ganó 18 mil mdp en extorsiones célula que mató a Manzo reforma.com · hace 1 d
- En un año, 50 criminales y 9 cabecillas delincuenciales detenidas en Michoacán 24-horas.mx · hace 1 d
- Célula ligada al asesinato de Manzo cobraba piso a productores Sol Yucatán · hace 1 d
- Golpe a la extorsión en Michoacán: evitan pago de más de 291 mdp - Sistema Michoacano de Radio y Televisión · hace 1 d
- Identificados los 10 principales extorsionadores en Michoacán Meganoticias.mx · hace 1 d
- En Lo Que Va Del Año Han Sido Detenidos 50 Mañosos Por Extorsión En Michoacán Changoonga.com · hace 1 d
- ¿Te llaman de otro estado? Estas ladas son más usadas para extorsionar en Michoacán Metapolítica · hace 1 d
- Exhorta GobMich a descargar app 911 para reportar extorsionadores Quadratín Michoacán · hace 1 d
- Golpe a la extorsión: En un año, 50 criminales y 9 cabecillas delincuenciales detenidas - Sistema Michoacano de Radio y Televisión · hace 1 d
- Michoacán Frena Extorsiones Millonarias Y Rescata A 140 Víctimas De Secuestro Virtual Changoonga.com · hace 1 d
- 2 pesos por kilo: cómo los cárteles convirtieron el aguacate de Michoacán en uno de sus negocios más rentables infobae.com · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuánto cobraban los cárteles por kilo de aguacate en Michoacán?
La cobertura señala un cobro de dos pesos por kilo de aguacate como parte de las extorsiones del crimen organizado.
¿Qué acciones han reportado las autoridades en Michoacán contra la extorsión?
Los reportes indican la detención de 50 criminales y nueve cabecillas delincuenciales en un año, la prevención de pagos millonarios y el rescate de víctimas de secuestro virtual.
¿Cómo afecta esta situación al sector agrícola?
El cobro de piso pone bajo presión directa la exportación del aguacate mexicano desde los municipios de la franja aguacatera.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Agentes de IA utilizan identidades falsas y atacan a personas reales en un nuevo incidente de seguridad
Agentes de IA con identidades falsas atacan a personas reales, impulsando el debate sobre la regulación del "interruptor" de la IA.
Comando Sur de EE. UU. activa nueva fuerza militar para enfrentar a los carteles de la región: ¿qué implica para Colombia?
EE. UU. activa una fuerza conjunta de 18 naciones para atacar a los cárteles, poniendo a Colombia en el centro del debate regional
Catean Car Wash utilizado para secuestrar migrantes
Autoridades aseguran un autolavado en Ciudad Juárez utilizado como casa de seguridad para el secuestro de migrantes.
Capturan al “R1″, autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo
La detención de Ramón Álvarez Ayala, alias 'El R1', marca un punto de inflexión en la investigación sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Enfrentamiento deja 5 abatidos en Los Ramones
Un enfrentamiento armado en Los Ramones, Nuevo León, resultó en la muerte de cinco civiles armados y el cierre de la carretera libre a Reynosa.
Harfuch revela que el 'R1' estuvo involucrado en feminicidio de la influencer Valeria Márquez: fue su nuera
Omar García Harfuch vincula al 'R1' y a su hijo con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en 2025.