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2 pesos por kilo: cómo los cárteles convirtieron el aguacate de Michoacán en uno de sus negocios más rentables

El cobro de dos pesos por kilo de aguacate en Michoacán expone la red de extorsiones del crimen organizado.

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El resumen

El 6 de agosto de 2026, la cobertura informativa posicionó al aguacate de Michoacán como uno de los negocios más lucrativos para los cárteles mediante el cobro de dos pesos por kilo, según informes iniciales difundidos por infobae.com. Posteriormente, medios como quadratin.com.mx detallaron que el 75.8% de las extorsiones se concentraron en los municipios que conforman la franja aguacatera, mientras que El Financiero y Reforma señalaron que diversas células criminales acumularon miles de millones de pesos en extorsiones, vinculando además a estos grupos con el asesinato de Manzo.

En cuanto a las acciones oficiales, coberturas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, revistabusqueda.com, Gente del Balsas, 24-horas.mx y Changoonga.com reportaron la detención de 50 criminales y nueve cabecillas delincuenciales en un año, además de evitar pagos millonarios en extorsiones y rescatar a víctimas de secuestro virtual. La cobertura presenta divergencias en la cuantificación de las ganancias ilícitas y el impacto económico total, ya que mientras algunos reportes mencionan cifras específicas de miles de millones de pesos acumulados por criminales, otros enfatizan el rescate financiero y operativo evitado mediante acciones gubernamentales.

Actualmente, la situación mantiene bajo presión la exportación del aguacate mexicano debido al cobro de piso, al tiempo que las autoridades han identificado a los principales extorsionadores y exhortado a la población a utilizar herramientas digitales para reportar llamadas y prevenir delitos en la región.

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Cobertura (20)

Respuestas rápidas

¿Cuánto cobraban los cárteles por kilo de aguacate en Michoacán?

La cobertura señala un cobro de dos pesos por kilo de aguacate como parte de las extorsiones del crimen organizado.

¿Qué acciones han reportado las autoridades en Michoacán contra la extorsión?

Los reportes indican la detención de 50 criminales y nueve cabecillas delincuenciales en un año, la prevención de pagos millonarios y el rescate de víctimas de secuestro virtual.

¿Cómo afecta esta situación al sector agrícola?

El cobro de piso pone bajo presión directa la exportación del aguacate mexicano desde los municipios de la franja aguacatera.

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