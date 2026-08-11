El Parlamento húngaro elige a András Baka como presidente para facilitar la transición política

La elección de András Baka como jefe de Estado en Hungría marca un cambio institucional tras la era de Viktor Orbán, según recogen diversos medios internacionales. Baka es un exjuez previamente destituido por Orbán y descrito como un magistrado crítico con su administración.

La designación fue impulsada por el partido gobernante húngaro en el marco de una purga de la era Orbán. La cobertura informativa detalla que el nombramiento busca facilitar la transición política en el país europeo, situando a una figura previamente marginada al frente de la jefatura del Estado.

Los reportes actuales no especifican los detalles operativos de esta transición ni el alcance exacto de las nuevas funciones presidenciales bajo este contexto político. La cobertura se limita a registrar el nombramiento parlamentario de Baka por parte del legislativo húngaro.