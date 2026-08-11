Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez

Medios como El Universo, eldiario.ec y Expreso han reportado que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta una sentencia, un fallo pendiente y una audiencia en menos de una semana, en el marco de tres procesos judiciales distintos. Por su parte, la cobertura de Expreso incorporó declaraciones de Tatiana Coronel sobre el impacto familiar detrás de las decisiones judiciales.

En paralelo, portales como Rebelion enmarcan la situación legal del funcionario bajo los conceptos de persecución y lawfare. Esta divergencia en el enfoque de los medios refleja distintas lecturas sobre la naturaleza de los casos que mantienen al alcalde en el centro del debate político actual.

Actualmente, la situación procesal incluye una condena, un fallo pendiente y una audiencia por definir, mientras la cobertura continúa centrada en el avance de estas tres causas judiciales.