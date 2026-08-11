Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez
Tres procesos judiciales mantienen a Aquiles Alvarez en el centro de la atención política y judicial.
El resumen
Medios como El Universo, eldiario.ec y Expreso han reportado que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta una sentencia, un fallo pendiente y una audiencia en menos de una semana, en el marco de tres procesos judiciales distintos. Por su parte, la cobertura de Expreso incorporó declaraciones de Tatiana Coronel sobre el impacto familiar detrás de las decisiones judiciales.
En paralelo, portales como Rebelion enmarcan la situación legal del funcionario bajo los conceptos de persecución y lawfare. Esta divergencia en el enfoque de los medios refleja distintas lecturas sobre la naturaleza de los casos que mantienen al alcalde en el centro del debate político actual.
Actualmente, la situación procesal incluye una condena, un fallo pendiente y una audiencia por definir, mientras la cobertura continúa centrada en el avance de estas tres causas judiciales.
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Cobertura (5)
- Aquiles Alvarez enfrenta condena, fallo pendiente y audiencia en menos de una semana eldiario.ec · hace 5 h
- "Detrás de cada decisión judicial hay familias": Tatiana Coronel habla de Aquiles Álvarez expreso.ec · hace 5 h
- Tres procesos judiciales mantienen a Aquiles Alvarez en el centro de la atención política Machala Móvil · hace 5 h
- Persecución y «lawfare»: el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil Rebelion · hace 5 h
- Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez El Universo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué procesos judiciales enfrenta Aquiles Alvarez?
La cobertura señala que enfrenta una sentencia, un fallo pendiente y una audiencia por definir en tres procesos distintos.
¿Qué han dicho los medios sobre el trasfondo de los casos?
Mientras algunos medios detallan el estado procesal y las repercusiones familiares mencionadas por Tatiana Coronel, otros portales como Rebelion califican la situación como persecución y lawfare.
¿De qué cargo público ocupa Aquiles Alvarez?
Los titulares identifican a Aquiles Alvarez como alcalde de Guayaquil.
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