Wandy es el ganador de Operación Triunfo Estados Unidos

Posteriormente, coberturas adicionales de dallasnews.com y Yahoo detallaron los momentos clave de la gran final, destacando específicamente la interpretación del tema 'Tu Amor Me Hace Bien' con la que brilló en el escenario. La totalidad de las fuentes consultadas, incluyendo Telemundo, coinciden de forma unánime en el resultado del concurso sin registrarse contradicciones en los reportes actuales sobre la victoria de Wandy.