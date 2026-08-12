El boom de la IA impulsa a dos empresas de infraestructura y dispara sus acciones
Las acciones de CoreWeave se disparan hasta un 17 % mientras el boom de la IA impulsa al sector de infraestructura.
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El resumen
CoreWeave vio sus acciones subir entre un 9 % y un 17 % tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2026, según informes de XTB.com, CoinDesk y la prensa argentina La Nación. El repunte también elevó a otras compañías de infraestructura en el mercado tras horas, entre ellas NBIS y SMCI, señalando un impulso generalizado en el sector.
Los informes destacan que los ingresos de CoreWeave superaron las estimaciones, aunque las pérdidas crecieron en el mismo periodo, según el análisis de es.qz.com. La fuerte demanda de capacidad de cómputo para inteligencia artificial, que ha superado a la de criptomonedas según CoinDesk, parece ser el motor de este crecimiento, mientras que el precio de Bitcoin cayó a 63 500 dólares, reflejando una rotación de capital hacia la infraestructura de IA.
La cobertura no detalla cómo se traducirán estos movimientos en ganancias sostenibles ni cuál será la respuesta del mercado frente a la caída de Bitcoin. Quedan por confirmar los niveles de inversión futuros y su efecto en la valoración de ambas firmas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- CoreWeave supera expectativas: ¿pueden sus acciones seguir subiendo? XTB.com · hace 6 h
- Actualizaciones en vivo: Bitcoin cae a $63,500; CoreWeave (CRWV) sube 9% tras resultados del segundo trimestre CoinDesk · hace 6 h
- Movimientos en el mercado fuera de horario: CRWV, NBIS, SMCI, LITE, CAVA, HRB Investing.com España · hace 6 h
- El aumento del 17 % en CoreWeave (CRWV) impulsa las acciones de neocloud mientras la infraestructura de IA supera a las criptomonedas CoinDesk · hace 6 h
- Ganancias de CoreWeave del segundo trimestre de 2026: ingresos superan expectativas, pérdidas aumentan. es.qz.com · hace 6 h
- Las acciones de CoreWeave (CRWV) podrían cotizar con descuento tras una nueva ronda de financiación para IA simplywall.st · hace 6 h
- El boom de la IA impulsa a dos empresas de infraestructura y dispara sus acciones La Nación · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué empresas de infraestructura se mencionan como beneficiarias del boom de IA?
CoreWeave y otra empresa no nombrada explícitamente en los titulares, aunque se citan nombres como NBIS y SMCI en un informe de Investing.com España.
¿Cuál fue el rango de aumento de las acciones de CoreWeave reportado?
Las acciones subieron 9 % según XTB.com y CoinDesk, y un informe de CoinDesk señaló un aumento del 17 % en el mismo día.
¿Qué datos financieros clave se divulgaron sobre CoreWeave?
Se informó que los ingresos del segundo trimestre de 2026 superaron las expectativas mientras que las pérdidas aumentaron, y que una nueva ronda de financiación podría cotizar la acción con descuento.
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