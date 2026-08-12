El boom de la IA impulsa a dos empresas de infraestructura y dispara sus acciones

CoreWeave vio sus acciones subir entre un 9 % y un 17 % tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2026, según informes de XTB.com, CoinDesk y la prensa argentina La Nación. El repunte también elevó a otras compañías de infraestructura en el mercado tras horas, entre ellas NBIS y SMCI, señalando un impulso generalizado en el sector.

Los informes destacan que los ingresos de CoreWeave superaron las estimaciones, aunque las pérdidas crecieron en el mismo periodo, según el análisis de es.qz.com. La fuerte demanda de capacidad de cómputo para inteligencia artificial, que ha superado a la de criptomonedas según CoinDesk, parece ser el motor de este crecimiento, mientras que el precio de Bitcoin cayó a 63 500 dólares, reflejando una rotación de capital hacia la infraestructura de IA.

La cobertura no detalla cómo se traducirán estos movimientos en ganancias sostenibles ni cuál será la respuesta del mercado frente a la caída de Bitcoin. Quedan por confirmar los niveles de inversión futuros y su efecto en la valoración de ambas firmas.