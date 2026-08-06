Hoy se liberan para la venta más de 900 millones de acciones de SpaceX. ¿Qué es lo que puede pasar?

Más de 900 millones de acciones de SpaceX quedan libres hoy para su venta en lo que Bloomberg califica como la mayor liberación de títulos tras una OPI, situando a la compañía en un territorio completamente desconocido. Los informes financieros revelan que Space Exploration Technologies registra pérdidas menores de lo esperado en su primer informe como empresa pública, mientras que análisis de Morningstar y Simply Wall St señalan que el fuerte gasto en inteligencia artificial y su actual reserva de acciones representan un punto de inflexión fundamental.

La cobertura mediática no detalla con precisión cuáles serán los movimientos exactos del mercado ni las consecuencias operativas de esta enorme disponibilidad accionaria.