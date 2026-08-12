Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador
Cerca de media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland fue interceptada en la frontera de Tulcán, poniendo bajo lupa el tráfico transfronterizo.
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El resumen
Casi media tonelada de cocaína, entre 370 y 469,6 kilogramos según distintas fuentes, fue hallada dentro de un camión que cruzaba la frontera ecuatoriana en Tulcán. La carga llevaba impresa la imagen del futbolista noruego Erling Haaland, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.
El Diario La Hora informó sobre la incautación de 370 kilogramos, mientras que Ecuavisa, eltelegrafo.com.ec y otros medios reportaron la detención de una mujer colombiana que conducía el camión con 469 kilos de droga. AlbertoNews señaló que la autoridad judicial ordenó prisión preventiva para la sospechosa.
Infobae destacó el detalle de la imagen de Haaland, subrayando la magnitud del hallazgo. La mujer bajo prisión preventiva será procesada, y se espera que los organismos de control aduanero y policial intensifiquen los operativos en la zona fronteriza para prevenir nuevos intentos de contrabando.
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Cobertura (6)
- Policía ecuatoriana decomisa casi media tonelada de paquetes de cocaína con imagen de Erling Haaland AP News · hace 3 h
- Policía decomisa 370 kilogramos de cocaína en Tulcán Diario La Hora · hace 3 h
- Mujer colombiana fue detenida en Tulcán por movilizar 469 kilos de cocaína Ecuavisa · hace 3 h
- Detienen a una mujer que manejaba un camión con 469,6 kilos de cocaína eltelegrafo.com.ec · hace 3 h
- Prisión preventiva para una mujer en Ecuador que ocultaba 469 kilos de droga en un camión AlbertoNews - Periodismo sin censura · hace 3 h
- Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador Infobae · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuánta cocaína fue incautada en el caso de Tulcán?
Las fuentes reportan casi media tonelada, con cifras específicas de 370 kilogramos en La Hora y 469 kilogramos en Ecuavisa y eltelegrafo.com.ec.
¿Quién conducía el camión que transportaba la droga?
Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida por conducir el camión, según la información de Ecuavisa y eltelegrafo.com.ec.
¿Qué medida judicial se tomó contra la sospechosa?
Se dictó prisión preventiva para la mujer, de acuerdo con lo indicado por AlbertoNews.
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