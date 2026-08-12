Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador

Casi media tonelada de cocaína, entre 370 y 469,6 kilogramos según distintas fuentes, fue hallada dentro de un camión que cruzaba la frontera ecuatoriana en Tulcán. La carga llevaba impresa la imagen del futbolista noruego Erling Haaland, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.

El Diario La Hora informó sobre la incautación de 370 kilogramos, mientras que Ecuavisa, eltelegrafo.com.ec y otros medios reportaron la detención de una mujer colombiana que conducía el camión con 469 kilos de droga. AlbertoNews señaló que la autoridad judicial ordenó prisión preventiva para la sospechosa.

Infobae destacó el detalle de la imagen de Haaland, subrayando la magnitud del hallazgo. La mujer bajo prisión preventiva será procesada, y se espera que los organismos de control aduanero y policial intensifiquen los operativos en la zona fronteriza para prevenir nuevos intentos de contrabando.