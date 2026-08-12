Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio

El descenso se atribuye en parte a la desaceleración de los precios de la gasolina, informó el San Antonio Express-News, aunque los costos de otros bienes siguen elevados. Bloomberg señaló que los futuros de bonos del Tesoro subieron antes de la publicación, reflejando expectativas de menor presión inflacionaria.

El EL PAÍS añadió que, a pesar de la moderación, la cifra no despeja el camino para la Reserva Federal. Inversores y empresas observarán los próximos indicadores de precios de energía y vivienda, que podrían influir en la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto.