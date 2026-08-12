TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Economia

Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio

La inflación de EE. UU. baja a 3,4 % interanual en julio, marcando una leve pero significativa desaceleración del aumento de precios.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección

Cobertura (5)

El resumen

El descenso se atribuye en parte a la desaceleración de los precios de la gasolina, informó el San Antonio Express-News, aunque los costos de otros bienes siguen elevados. Bloomberg señaló que los futuros de bonos del Tesoro subieron antes de la publicación, reflejando expectativas de menor presión inflacionaria.

El EL PAÍS añadió que, a pesar de la moderación, la cifra no despeja el camino para la Reserva Federal. Inversores y empresas observarán los próximos indicadores de precios de energía y vivienda, que podrían influir en la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la tasa de inflación anual en EE. UU. en julio?

La inflación anual se ubicó en 3,4 % interanual en julio.

¿Qué factor ayudó a que la inflación disminuyera según la prensa?

El San Antonio Express-News indicó que la reducción de precios de la gasolina contribuyó al descenso, aunque otros costos permanecen elevados.

¿Qué observará la Reserva Federal tras esta cifra?

El EL PAÍS señaló que la Fed seguirá analizando la evolución inflacionaria antes de decidir su política monetaria en la próxima reunión.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

inflación EE. UU. Fed precios de gasolina Bloomberg EL PAÍS

Tendencias relacionadas