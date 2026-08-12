Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio
La inflación de EE. UU. baja a 3,4 % interanual en julio, marcando una leve pero significativa desaceleración del aumento de precios.
Cobertura (5)
- La inflación en EEUU se modera al 3,4% anual en julio france24.com · hace 5 h
- La inflación en Estados Unidos se modera levemente hasta el 3,4% en julio, pero no despeja el camino de la Fed EL PAÍS · hace 5 h
- Reducción de precios de gasolina desaceleró inflación el mes pasado, aunque costos siguen elevados San Antonio Express-News · hace 5 h
- Futuros suben antes de datos clave de inflación en EE.UU. Bloomberg.com · hace 5 h
- Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio Infobae · hace 5 h
El resumen
El descenso se atribuye en parte a la desaceleración de los precios de la gasolina, informó el San Antonio Express-News, aunque los costos de otros bienes siguen elevados. Bloomberg señaló que los futuros de bonos del Tesoro subieron antes de la publicación, reflejando expectativas de menor presión inflacionaria.
El EL PAÍS añadió que, a pesar de la moderación, la cifra no despeja el camino para la Reserva Federal. Inversores y empresas observarán los próximos indicadores de precios de energía y vivienda, que podrían influir en la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue la tasa de inflación anual en EE. UU. en julio?
La inflación anual se ubicó en 3,4 % interanual en julio.
¿Qué factor ayudó a que la inflación disminuyera según la prensa?
El San Antonio Express-News indicó que la reducción de precios de la gasolina contribuyó al descenso, aunque otros costos permanecen elevados.
¿Qué observará la Reserva Federal tras esta cifra?
El EL PAÍS señaló que la Fed seguirá analizando la evolución inflacionaria antes de decidir su política monetaria en la próxima reunión.
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