El Trofeo Costa del Sol quedó marcado por un clima de tensión después de que el Málaga se consagrara campeón en un partido amistoso frente al Fulham que dejó escenas insólitas. La polémica central giró en torno a la negativa de uno de los equipos a definir el encuentro mediante una tanda de penales por motivos contractuales, decisión que desató un fuerte revuelo en el ámbito deportivo.

Los reportes de distintos medios detallan que el encuentro estuvo lleno de momentos inusuales, incluyendo una derrota del equipo dirigido por Arbeloa tras un penal cobrado sin portero y la expulsión del propio entrenador. Medios como MARCA calificaron lo ocurrido como un bochorno, mientras que coberturas de 101TV, 365Scores, FOX Deportes, Radio Marca Málaga y diez.hn registraron el minuto a minuto de los acontecimientos que indignaron a la afición.

Las próximas coberturas deberán dilucidar si las entidades organizadoras o los clubes involucrados tomarán medidas disciplinarias o emitirán comunicados oficiales respecto a la negativa de disputar los penales y las incidencias del partido.