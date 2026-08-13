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Arbeloa indigna a toda España: la decisión que nadie esperaba del DT

La inesperada decisión del director técnico Álvaro Arbeloa genera indignación y reacciones en el fútbol español tras un polémico encuentro.

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El resumen

El Trofeo Costa del Sol quedó marcado por un clima de tensión después de que el Málaga se consagrara campeón en un partido amistoso frente al Fulham que dejó escenas insólitas. La polémica central giró en torno a la negativa de uno de los equipos a definir el encuentro mediante una tanda de penales por motivos contractuales, decisión que desató un fuerte revuelo en el ámbito deportivo.

Los reportes de distintos medios detallan que el encuentro estuvo lleno de momentos inusuales, incluyendo una derrota del equipo dirigido por Arbeloa tras un penal cobrado sin portero y la expulsión del propio entrenador. Medios como MARCA calificaron lo ocurrido como un bochorno, mientras que coberturas de 101TV, 365Scores, FOX Deportes, Radio Marca Málaga y diez.hn registraron el minuto a minuto de los acontecimientos que indignaron a la afición.

Las próximas coberturas deberán dilucidar si las entidades organizadoras o los clubes involucrados tomarán medidas disciplinarias o emitirán comunicados oficiales respecto a la negativa de disputar los penales y las incidencias del partido.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo ganó el Trofeo Costa del Sol?

El Málaga conquistó el trofeo en un partido amistoso frente al Fulham.

¿Por qué se generó indignación en torno al director técnico Álvaro Arbeloa?

La reacción se originó tras una decisión inesperada del DT, sumada a su expulsión y a los incidentes ocurridos durante el encuentro.

¿Qué ocurrió con la tanda de penales?

El Fulham se negó a definir el partido por penales bajo el argumento de que no estaba contemplado en el contrato, retirándose de la cancha.

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