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Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho

El Real Madrid oficializa la sorpresiva salida de dos futbolistas rumbo al Fulham de Inglaterra.

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El resumen

El 3 de agosto de 2026, la web oficial del Real Madrid emitió un comunicado oficial sobre Gonzalo, confirmando reportes de medios como MARCA y Diario AS que anunciaron su traspaso definitivo al Fulham, además de reportarse la llegada de César Palacios al mismo club inglés. Posteriormente, coberturas adicionales de medios como Récord y Yahoo destacaron los movimientos del Fulham en el mercado de fichajes, señalando además el contexto de la llegada de Mourinho mencionado por NTN24 respecto a la salida de una estrella del equipo.

Las publicaciones no muestran contradicciones sustanciales entre los diferentes medios citados, limitándose a confirmar de manera oficial las transferencias de los jugadores desde la institución española hacia el fútbol inglés.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 15 h.

Respuestas rápidas

¿Qué jugadores fichó el Fulham provenientes del Real Madrid?

Los futbolistas transferidos son Gonzalo y César Palacios.

¿Qué medios confirmaron los traspasos?

Medios como MARCA, Diario AS, Récord, Yahoo y el sitio web oficial del Real Madrid cubrieron las salidas.

¿A qué club inglés se incorporan los jugadores?

Ambos futbolistas se sumaron al Fulham.

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