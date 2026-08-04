Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho

El 3 de agosto de 2026, la web oficial del Real Madrid emitió un comunicado oficial sobre Gonzalo, confirmando reportes de medios como MARCA y Diario AS que anunciaron su traspaso definitivo al Fulham, además de reportarse la llegada de César Palacios al mismo club inglés. Posteriormente, coberturas adicionales de medios como Récord y Yahoo destacaron los movimientos del Fulham en el mercado de fichajes, señalando además el contexto de la llegada de Mourinho mencionado por NTN24 respecto a la salida de una estrella del equipo.

Las publicaciones no muestran contradicciones sustanciales entre los diferentes medios citados, limitándose a confirmar de manera oficial las transferencias de los jugadores desde la institución española hacia el fútbol inglés.