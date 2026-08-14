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¿Dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. Mirassol? Canales y horario de la Copa Libertadores 2026

El empate de Liga de Quito contra Mirassol revive la pasión de los octavos de la Libertadores 2026 y genera dudas sobre dónde seguir el partido en vivo.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues7.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 14 ago, 07:09 UTC
🇧🇷 Portugues 13 ago, 23:56 UTC · UOL

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La igualdad estuvo descrita por Gol.conmebol.com como la ruptura de la valla invicta de Mirassol, mientras San Antonio Express-News confirmó el resultado. El entrenador Gustavo Álvarez, citado por Yahoo y El Universo, señaló que el equipo dio un paso adelante pese a la indisposición de Michael Estrada antes del encuentro, resaltando la fortaleza y carácter del jugador.

Futbolecuador.com informó que la escuadra ecuatoriana alineó su mejor contingente para el primer round de octavos, y France 24 destacó que Liga respondió en Brasil después de la resistencia de Corinthians en Rosario. Mientras bolavip.com y San Antonio Express-News se centran en el resultado, la información sobre tácticas y alineaciones permanece escasa, y no hay consenso sobre el impacto del desempeño de Estrada tras su indisposición.

Quedan pendientes varios puntos. La evolución de la transmisión y el desempeño de Liga en la siguiente ronda siguen sin confirmarse.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Liga de Quito y Mirassol?

Según la cobertura de Gol.conmebol.com y San Antonio Express-News, el encuentro terminó en empate.

¿Qué comentó Gustavo Álvarez sobre el rendimiento del equipo?

En la entrevista citada por Yahoo y El Universo, Álvarez afirmó que el equipo dio un paso adelante pese a la indisposición de Michael Estrada.

¿Dónde se puede encontrar información sobre los canales y horarios de la transmisión?

365Scores y El Universo publicaron guías que indican los canales y horarios de la Copa Libertadores 2026, aunque sin detallar todas las plataformas de streaming.

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Liga de Quito Mirassol Copa Libertadores 2026 Octavos de final Gustavo Álvarez

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