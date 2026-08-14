¿Dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. Mirassol? Canales y horario de la Copa Libertadores 2026

La igualdad estuvo descrita por Gol.conmebol.com como la ruptura de la valla invicta de Mirassol, mientras San Antonio Express-News confirmó el resultado. El entrenador Gustavo Álvarez, citado por Yahoo y El Universo, señaló que el equipo dio un paso adelante pese a la indisposición de Michael Estrada antes del encuentro, resaltando la fortaleza y carácter del jugador.

Futbolecuador.com informó que la escuadra ecuatoriana alineó su mejor contingente para el primer round de octavos, y France 24 destacó que Liga respondió en Brasil después de la resistencia de Corinthians en Rosario. Mientras bolavip.com y San Antonio Express-News se centran en el resultado, la información sobre tácticas y alineaciones permanece escasa, y no hay consenso sobre el impacto del desempeño de Estrada tras su indisposición.

Quedan pendientes varios puntos. La evolución de la transmisión y el desempeño de Liga en la siguiente ronda siguen sin confirmarse.